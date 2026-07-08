🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca

    COPD-Forschung

    429 Aufrufe 429 0 Kommentare 0 Kommentare

    AstraZeneca greift zu: Milliardenchance mit neuem Lungenmedikament?

    AstraZeneca sichert sich die Exklusivrechte außerhalb Chinas an einem COPD-Wirkstoff. Der Deal kann auf bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar anwachsen.

    Für Sie zusammengefasst
    COPD-Forschung - AstraZeneca greift zu: Milliardenchance mit neuem Lungenmedikament?
    Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTO

    AstraZeneca baut seine Pipeline für Atemwegserkrankungen weiter aus. Der Pharmakonzern zahlt 200 Millionen US-Dollar vorab, um sich die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte außerhalb Chinas für den experimentellen COPD-Wirkstoff TQC3721 zu sichern. Das teilte der chinesische Arzneimittelhersteller Sino Biopharmaceutical am Mittwoch in einer Mitteilung an die Börse in Hongkong mit.

    Die Vereinbarung umfasst neben der Vorauszahlung weitere Entwicklungs-, Zulassungs- und Vertriebsmeilensteine. Das gesamte Vertragsvolumen kann sich auf bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar belaufen. AstraZeneca erhält zudem die Lizenz, TQC3721 außerhalb Chinas zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten. Darüber hinaus schließt die Vereinbarung weltweite Rechte für bestimmte künftige Entwicklungsprogramme ein. Einzelheiten dazu nannte Sino Biopharmaceutical in seiner Mitteilung an die Börse in Hongkong nicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sanofi!
    Short
    80,25€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    70,67€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hoffnung auf bessere Behandlung

    TQC3721 wird von der Sino-Biopharmaceutical-Tochter Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group entwickelt. Laut einer Phase-II-Studie in China verbesserte der Wirkstoff die Lungenfunktion und die Beschwerden der Patienten im Vergleich zu einem Placebo deutlich. Die Studienautoren bezeichneten den Kandidaten als neuartigen Therapieansatz.

    Sino Biopharmaceutical erklärte, die Zusammenarbeit werde "die umfassende Erfahrung von AstraZeneca in der klinischen Entwicklung und das Fachwissen im Bereich der Atemwegserkrankungen mit den Innovationsfähigkeiten der Gruppe bündeln".

    Auch AstraZeneca sieht Potenzial. Sharon Barr, Executive Vice President für Biopharmaceuticals Forschung und Entwicklung, sagte gegenüber Reuters: "Bei manchen Menschen mit COPD treten trotz bestehender Therapien weiterhin Exazerbationen auf." TQC3721 könne Patienten "eine wichtige neue Behandlungsmöglichkeit" bieten.

    COPD bleibt großer Wachstumsmarkt

    Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung zählt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation weiterhin zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Im Jahr 2023 starben 3,4 Millionen Menschen an der Erkrankung.

    AstraZeneca gehört gemeinsam mit GSK und Boehringer Ingelheim zu den führenden Anbietern in diesem Markt. Erst im April meldete das Unternehmen positive Spätstudiendaten für den eigenen Wirkstoffkandidaten Tozorakimab, der die Zahl mittelschwerer bis schwerer Krankheitsschübe deutlich reduziert haben soll.

    Für Sino Biopharmaceutical ist die Vereinbarung bereits der zweite große Auslizenzierungsvertrag mit einem internationalen Pharmakonzern im laufenden Jahr. Bereits im März vergab die Tochtergesellschaft die Rechte am Blutkrebsmedikament Rovadicitinib an Sanofi.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 173,99£, was eine Steigerung von +22,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugenSie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    COPD-Forschung AstraZeneca greift zu: Milliardenchance mit neuem Lungenmedikament? AstraZeneca sichert sich die Exklusivrechte außerhalb Chinas an einem COPD-Wirkstoff. Der Deal kann auf bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar anwachsen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     