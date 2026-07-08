Calvert International AG: Jahresabschluss 2025 – Positiver Ausblick 2026
Die Calvert International AG legt ihren Jahresabschluss 2025 vor und zeigt: trotz rückläufigem Umsatz und Sondereffekten ist die Basis für künftiges Wachstum in Schwellenländern gelegt.
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- Calvert International AG veröffentlicht den konsolidierten Jahresabschluss 2025 (Geschäftsjahr endete am 31. Dezember 2025).
- Der Umsatz für 2025 beträgt 2,8 Mio. EUR, verglichen mit 3,4 Mio. EUR im Vorjahr.
- Das EBIT 2025 liegt bei -0,7 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwendungen; ohne diese Anpassungen blieb die zugrundeliegende operative Leistung stabil.
- Die strategische Transformation ist abgeschlossen; die CIAG positioniert sich als Wachstums-Investmentholding in Schwellenländern, die Struktur wurde vereinfacht und Verbindlichkeiten aus abgegrenzten Erträgen reduziert, um die Basis für Expansion zu stärken.
- Zum 31. Dezember 2025 wies der Konzern eine Bilanzsumme von 4,6 Mio. EUR und Eigenkapital von 2,5 Mio. EUR auf.
- Der Ausblick für 2026 ist positiv: Eine deutlich gestärkte Plattform, diszipliniertes Wachstum, eine aktive Pipeline strategischer Akquisitionen sowie Investitionsmöglichkeiten in Energie, natürliche Ressourcen und verwandte Branchen; Ziel ist nachhaltiger Shareholder Value durch Kapitalallokation und operative Exzellenz.
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