🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCalvert International AktievorwärtsNachrichten zu Calvert International
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Calvert International AG: Jahresabschluss 2025 – Positiver Ausblick 2026

    Die Calvert International AG legt ihren Jahresabschluss 2025 vor und zeigt: trotz rückläufigem Umsatz und Sondereffekten ist die Basis für künftiges Wachstum in Schwellenländern gelegt.

    Calvert International AG: Jahresabschluss 2025 – Positiver Ausblick 2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Calvert International AG veröffentlicht den konsolidierten Jahresabschluss 2025 (Geschäftsjahr endete am 31. Dezember 2025).
    • Der Umsatz für 2025 beträgt 2,8 Mio. EUR, verglichen mit 3,4 Mio. EUR im Vorjahr.
    • Das EBIT 2025 liegt bei -0,7 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwendungen; ohne diese Anpassungen blieb die zugrundeliegende operative Leistung stabil.
    • Die strategische Transformation ist abgeschlossen; die CIAG positioniert sich als Wachstums-Investmentholding in Schwellenländern, die Struktur wurde vereinfacht und Verbindlichkeiten aus abgegrenzten Erträgen reduziert, um die Basis für Expansion zu stärken.
    • Zum 31. Dezember 2025 wies der Konzern eine Bilanzsumme von 4,6 Mio. EUR und Eigenkapital von 2,5 Mio. EUR auf.
    • Der Ausblick für 2026 ist positiv: Eine deutlich gestärkte Plattform, diszipliniertes Wachstum, eine aktive Pipeline strategischer Akquisitionen sowie Investitionsmöglichkeiten in Energie, natürliche Ressourcen und verwandte Branchen; Ziel ist nachhaltiger Shareholder Value durch Kapitalallokation und operative Exzellenz.



    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugenSie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Calvert International AG: Jahresabschluss 2025 – Positiver Ausblick 2026 Die Calvert International AG legt ihren Jahresabschluss 2025 vor und zeigt: trotz rückläufigem Umsatz und Sondereffekten ist die Basis für künftiges Wachstum in Schwellenländern gelegt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     