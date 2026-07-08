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    Temperatur steigt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank meldet heiße Kurse

    Zwischen Klimapolitik, Wärmepumpenboom und globalen Wetterrisiken: Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für Agrarpreise, Kapitalmärkte und Deutschlands Technologiestärke?

    Temperatur steigt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank meldet heiße Kurse
    Foto: adobe.stock.com
    • Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, veröffentlicht am 08.07.2026 (09:00 CET/CEST).
    • Politische Klimapolitik: Kritik an Maßnahmen wie Abschaffung der Solarförderung ab 2027 und Redispatch-Vorbehalt; Verzögerung der 65-Prozent-Erneuerbare-Energien-Regelung in größeren Kommunen.
    • Wärmepumpenmarkt: Hohe Nachfrage nach wassergeführten Heizungswärmepumpen (2025 +55% auf ca. 299.000 Geräte), Erholung 2026, Förderung über BEG gefährdet durch Kürzungen.
    • Globale Klima- und Marktentwicklungen: Große marine Hitzewelle im Pazifik und ein starker El Niño ab 2027; FAO warnt vor wetterbedingten Risiken für Getreide, Reis, Kakao, Kaffee; Auswirkungen auf Agrarpreise und Versicherungs-/Kapitalmärkte (z. B. Cat Bonds).
    • Deutschland/Technologie-Dynamik: Deutschland verliert Marktanteile bei international gültigen Patenten (2000: 21,9%, 2022: ~15%); Midtech-Falle; Habeck-Wechsel zu Urban Partners für Stadtentwicklung; Debatten zur Klima‑Transformation in Städten.
    • MWB-Unternehmensprofil: BaFin-lizenzierter Wertpapierdienstleister mit Standorten in Gräfelfing, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin; gegründet 1993; Börsengang 1999; ISIN DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC; Segmente Wertpapierhandel und Corporates & Markets; ca. 47.000 Orderbücher; Handel u. a. im m:access; Kontaktinformationen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2026, bei mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank ist am 22.07.2026.

    Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,250EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank

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    ISIN:DE000A3EYLC7WKN:A3EYLC
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