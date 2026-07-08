Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 1600 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 1.085 auf Tradegate (08. Juli 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +11,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 49,12 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.708,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +27,00 %/+88,15 % bedeutet.