ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 1600 Euro - 'Buy'
- Berenberg senkt Kursziel auf 1600 Euro Buy bleibt
- Q2 Bericht zeigt Fortschritte bei Munition und Lkw
- Storno des Fregattenprojekts senkt EPS Schätzungen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor Zahlen von 1750 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht des Rüstungskonzerns zum zweiten Quartal dürfte die Fortschritte bei der Bewältigung der Probleme mit Munitions- und Lkw-Lieferungen aus den Vorquartalen verdeutlichen, schrieb George McWhirter in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Aufgrund des von der Bundesregierung stornierten Fregattenprojekts habe er aber seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2026 bis 2028 etwas reduziert./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 1.085 auf Tradegate (08. Juli 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +11,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 49,12 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.708,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +27,00 %/+88,15 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 1600 Euro
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Hallo feinraster,
Verteidigungsminister Pistorius: „Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind, denn Ihr Erfolg bedeutet Sicherheit für unser Land.“
https://dimensions-magazin.de/gelebte-zeitenwende/?fbclid=PAZnRzaAS0iZZwZG9mAmV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDzEyNDAyNDU3NDI4NzQxNAABp7ufacY62I1-9MpZXmZjVDULUwDfSnQhTmciHjpO3Fo8FGbpdDwRVvAL1RRC_aem_YqI-mKlUKNfay0KF5WodeA
SEBALDO was sind Sie blos für ein looser der sich an negativen Meldungen so erfreut.