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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 1600 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Kursziel auf 1600 Euro Buy bleibt
    • Q2 Bericht zeigt Fortschritte bei Munition und Lkw
    • Storno des Fregattenprojekts senkt EPS Schätzungen
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 1600 Euro - 'Buy'
    Foto: David Young - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor Zahlen von 1750 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht des Rüstungskonzerns zum zweiten Quartal dürfte die Fortschritte bei der Bewältigung der Probleme mit Munitions- und Lkw-Lieferungen aus den Vorquartalen verdeutlichen, schrieb George McWhirter in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Aufgrund des von der Bundesregierung stornierten Fregattenprojekts habe er aber seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2026 bis 2028 etwas reduziert./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 1.085 auf Tradegate (08. Juli 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +11,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 49,12 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.708,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +27,00 %/+88,15 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 1600 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1600,00, was eine Steigerung von +49,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall: Einige erwarten weiteren Abwärtstrend, andere betonen fundamentale Stärken durch neue Munitionsaufträge und die ATACMS‑Kooperation mit Lockheed, die das F126‑Ausfall dämpfen könnte. Charttechnisch sind 1.120–1.150 € (Widerstand) und ~1.050 € (Support) entscheidend; Quartalszahlen Anfang August und mögliche Großaufträge werden als Kurs‑treiber genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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