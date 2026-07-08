Copper One erweitert das geologische Verständnis im Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada durch untertägige Brekzienkartierung

Vancouver, BC – 8. Juli 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. („Copper One“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) freut sich, ein Update zu den jüngsten untertägigen Kartierungsarbeiten an Brekzien innerhalb des historischen Middle Adit auf seinem Vorzeigeprojekt Majuba Hill für Kupfer, Silber und Gold („Majuba Hill“) im Pershing County im US-Bundesstaat Nevada bekannt zu geben.

Untertägige Kartierung von Brekzien

Die Kartierung von Brekzien in den historischen untertägigen Grubenbauen ermöglichte die Abgrenzung der Geometrie mehrerer Brekzienbildungsereignisse ähnlich jener, die während der Brekzienkartierungskampagne im Frühjahr identifiziert wurden (siehe Pressemitteilung vom 3. Juli 2026). In den Brekzienzonen wurden Zonen mit einer Kupferoxidmineralisierung kartiert und beprobt (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Kupferoxid in untertägigen Grubenbauen. Links: 28 Zoll (0,71 m) langer Hammerstiel als Maßstab. Rechts: Nahaufnahme von Azurit und Malachit.

Die Ergebnisse der Kartierungsarbeiten schaffen weiteres Vertrauen in die Geologie für das laufende Bohrprogramm 2026, indem sie zur genaueren Eingrenzung von strukturellen Zielen und der Ermittlung neuer Bereiche mit Potenzial für eine hochgradige Kupfermineralisierung beitragen.

Abbildung 2: Historischer Middle Adit (gelbe Linie) in der Southern Breccia Zone

„Majuba Hill ist mit der Aufnahme der Bohrarbeiten in unserem ersten Kernbohrloch, das mithilfe der KI von ExploreTech geplant wurde, nun in eine spannende neue Phase eingetreten“, erklärt David Greenway, President und CEO von Copper One. „Die jüngste untertägige Kartierung im historischen Middle Adit hat unser Geomodell gestärkt, indem sie die brekziengebundene Kupfermineralisierung und ihre Beziehung zu Strukturen an der Oberfläche bestätigt hat. Durch eingehende geologische Feldarbeiten in Kombination mit KI-gestützten Explorationstools verfeinern wir die Ziele für Bohrungen und verbessern die Präzision unseres Explorationsprogramms, während wir uns um die Erweiterung der bekannten Mineralisierung bemühen. Angesichts der weiter anziehenden Kupfernachfrage infolge von Elektrifizierung, KI-Infrastruktur, Rechenzentren, Modernisierung von Stromnetzen und fortschrittlicher Fertigung ist Majuba Hill unserer Ansicht nach gut aufgestellt, um sich zu einem nordamerikanischen Kupferprojekt mit zunehmender Bedeutung zu entwickeln.“

Kartierung von Brekzien im Middle Adit

Das übertägige geologische Kartierungsprogramm im Frühjahr 2026 konzentrierte sich auf die Ermittlung und Abgrenzung von zutage tretenden Turmalinbrekzienkörpern, von denen angenommen wird, dass sie mit einer hochgradigen Kupfermineralisierung in Zusammenhang stehen. Die untertägige geologische Kartierung im historischen Middle Adit bestätigte das Vorkommen derselben Brekzientypen, die während der übertägigen Kartierungsarbeiten identifiziert wurden. Im Rahmen des Programms wurde das bekannte nach Nordosten streichende Brekziensystem bestätigt und ein bisher kaum dokumentierter nach Nordnordwesten streichender Brekzienkorridor festgestellt, was zusätzliches Vertrauen in die Geologie für das laufende Bohrprogramm 2026 schafft, indem strukturelle Ziele genauer eingegrenzt werden und neue Bereiche mit Potenzial für eine hochgradige Kupfermineralisierung identifiziert werden.

Abbildung 3: Kartierung im Middle Adit; beachten Sie die Übereinstimmung der ober- und untertägigen Brekzien

Abbildung 3 zeigt, dass die im Untergrund identifizierten azurit- und malachithaltigen Turmalinbrekzien eng mit dem nach Nordnordwesten streichenden Brekziensystem an der Oberfläche übereinstimmen. Es wurden mehrere Brekzienbildungsereignisse ermittelt, wobei die durch Turmalin zementierten Brekzien nach der früheren magmatisch-hydrothermalen Brekzienbildung entstanden sind.

Auf den Abbildungen 2 und 3 sind die fünf Bohrstandorte abgebildet, von denen aus bis zu neun Bohrlöcher niedergebracht werden. Die geplanten Bohrlöcher sollen der Erprobung von Erweiterungen der zuvor ermittelten hochgradigen Mineralisierung dienen und zugleich auch neu erkannte Strukturkorridore bewerten, die bei den jüngsten Kartierungsarbeiten definiert wurden. Der geplante Bohrstandort mit der Bezeichnung 26PDH-1 ist so gewählt, dass er die hochgradige, in Brekzienzonen lagernde Kupfermineralisierung erweitern soll, die in vorherigen Bohrlöchern durchteuft wurde.

MHB-2: (146 Fuß/44,5 m mit 1,41 % Cu und 97,6 ppm Ag; einschließlich 28 Fuß mit 0,74 % Cu und 120,8 ppm Ag)

und

MHB-32: (379,5 Fuß/115,7 m mit 0,33 % Cu und 16,97 ppm Ag; einschließlich 40 Fuß (12,2 m) mit 1,36 % Cu und 13,33 ppm Ag).

Siehe Pressemitteilungen vom 17. Juli 2020 und 22. Mai 2025.

Über die Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill in Nevada

Majuba Hill ist das Vorzeige-Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt von Copper One im US-Bundesstaat Nevada, einer der weltweit führenden Bergbauregionen. Nevada erreichte im Annual Survey of Mining Companies 2022 des Fraser Institute den Spitzenplatz unter den führenden Bergbaujurisdiktionen der Welt. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung des Standorts von Majuba Hill in einer stabilen, bergbaufreundlichen Region mit einer langen Geschichte der verantwortungsbewussten Mineralerschließung.

Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Fläche von etwa 9.684 Acres und liegt etwa 113 Straßenkilometer (70 Meilen) südwestlich von Winnemucca (Nevada) sowie 251 Kilometer (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Das Projekt ist über gut ausgebaute Kreisstraßen von der Ausfahrt Imlay (Nevada) an der U.S. Interstate 80 aus erreichbar, gefolgt von einer etwa 23 Meilen langen Fahrt in westlicher Richtung. Der Zugang zu qualifiziertem Personal, Straßen, Strom und Wasser ist für die Weiterentwicklung von Mineralprojekten von grundlegender Bedeutung. Majuba Hill profitiert in jedem dieser Bereiche von einer soliden infrastrukturellen Grundlage, woraus sich ein bedeutender Wettbewerbsvorteil gegenüber abgelegeneren Projekten ergibt, bei denen die Infrastruktur ein erheblicher Kostenfaktor und ein großes Hindernis für die Erschließung darstellen kann.

Majuba Hill ist ein historischer Produktionsstandort mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, einschließlich bisher niedergebrachter Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 89.395 Fuß, die Copper One eine bedeutende technische Grundlage für die laufende Exploration bieten.

Bei den Explorationsarbeiten auf Majuba Hill wurden Hinweise auf ein möglicherweise bedeutendes Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystem identifiziert. Es sind jedoch weitere Bohrungen, Geomodellierungen und technische Bewertungen erforderlich, um die Ausmaße, die Kontinuität und die Bedeutung der Mineralisierung auf dem Projekt zu bestimmen. Majuba Hill befindet sich in Nevada, einer führenden Bergbauregion, und profitiert von der Größe, der Zugänglichkeit, der Infrastruktur sowie einer beträchtlichen historischen Explorationsdatenbank.

Technische Angaben und qualifizierte Sachverständige

Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung in Bezug auf Majuba Hill wurden von E. L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich des Campbell River im Bergbaurevier Vancouver in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für seine kupfer- und skarnreichen Porphyrformationen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und eine langfristige Steigerung des Unternehmenswerts durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

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Brent Rusin

Corporate Communications

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „prognostizieren“, „anstreben“, „können“, „werden“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Plänen und Zielen des Unternehmens, einschließlich seiner Strategie zur Steigerung der Marktbekanntheit, zur Erweiterung seiner Aktionärsbasis, zur Weiterentwicklung seiner Mineralprojekte, zur Fortsetzung und zum Abschluss des mittlerweile laufenden Bohrprogramms 2026 auf Majuba Hill, zur Bewertung der Bohrergebnisse, zur Erweiterung der bekannten Mineralisierung, zur Verfeinerung der Geomodelle und zu den Bemühungen um eine mögliche zukünftige erste Mineralressourcenschätzung.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, ohne Einschränkung, der Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie derzeit vorgesehen umzusetzen, dass die Bohrungen auf sichere und zeitgerechte Weise durchgeführt werden können, dass die Auftragnehmer, die Ausrüstung, die Genehmigungen und der Zugang bei Bedarf verfügbar bleiben, dass die allgemeinen Marktbedingungen stabil bleiben und dass das Unternehmen Zugang zu ausreichendem Kapital zur Unterstützung seiner Aktivitäten haben wird.

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Die Copper One Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,79 % und einem Kurs von 0,364EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.