BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix vor Quartalszahlen von 110 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei für Netflix von entscheidender Bedeutung, da der Streaming-Anbieter mit einigen Herausforderungen konfrontiert sei, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch in seinem Ausblick. Er verwies unter anderem auf eine mögliche Anpassung des Margenziels für 2026 und die Notwendigkeit, das Wachstum angesichts sich wandelnder Verbraucherpräferenzen und Sehgewohnheiten aufrechtzuerhalten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 67,09EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Laurent Yoon
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 110
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Laurent Yoon
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 110
Währung: USD
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