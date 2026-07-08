BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix vor Quartalszahlen von 110 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei für Netflix von entscheidender Bedeutung, da der Streaming-Anbieter mit einigen Herausforderungen konfrontiert sei, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch in seinem Ausblick. Er verwies unter anderem auf eine mögliche Anpassung des Margenziels für 2026 und die Notwendigkeit, das Wachstum angesichts sich wandelnder Verbraucherpräferenzen und Sehgewohnheiten aufrechtzuerhalten./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:52 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:52 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 67,09EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Laurent Yoon

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 110

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar