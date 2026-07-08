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    Neue KI-Euphorie entfacht

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    Alles schmiert ab, aber Alibaba geht +10 Prozent steil – das ist der Grund!

    Die Anteile von Alibaba beweisen am Mittwoch hohe relative Stärke und legen zweistellig zu. Die Pläne von DeepSeek hauchen Chinas KI-Branche neues Leben ein.

    Für Sie zusammengefasst
    Neue KI-Euphorie entfacht - Alles schmiert ab, aber Alibaba geht +10 Prozent steil – das ist der Grund!
    Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhoto

    Alibaba konnte von der KI-Begeisterung bislang nicht profitieren ...

    Trotz einer insbesondere im Vergleich zu US-Konkurrenten günstigen Unternehmensbewertung leistungsfähigen KI-Modellen aus der Qwen-Familie konnte Alibaba in diesem Jahr bei Investoren bislang nicht punkten. Die stehen den hohen KI-Investitionen des Unternehmens kritisch gegenüber, da sie bislang nicht zu beschleunigtem Wachstum, dafür aber sinkenden Margen geführt haben – in einer Zeit, in der das E-Commerce-Geschäft des Konzerns aufgrund schwacher Konsumausgaben im Reich der Mitte unter steht. Ein Minus von 33,1 Prozent ist die ernüchternde Bilanz der Aktie.

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    ... jetzt aber tut sich plötzlich etwas: Zweistellige Kursgewinne!

    Doch ausgerechnet im am Mittwoch schwachen Marktumfeld – Anlegerinnen und Anleger sind nach erneuten Spannungen im Nahen Osten tief verunsichert – kann die Aktie mit einem gewaltigen Kurssprung glänzen. An der Heimatbörse in Hongkong legte das Papier über 12 Prozent zu. Das entspricht dem stärksten Kursanstieg seit September 2025.

    Dafür gibt es gleich zwei gute Gründe. Zum einen sorgte bereits am Dienstag das chinesische KI-Start-up DeepSeek mit der Ankündigung, künftig eigene KI-Beschleuniger zu entwickeln, für Furore. Um wachsende Unabhängigkeit von aus dem Ausland importierter KI-Hardware ist man in China zwar bereits seit längerem bemüht, doch die Ankündigung von DeepSeek zeigt, dass aus Bemühungen inzwischen Fakten werden. Durch einen Zugang zu KI-Hardware aus heimischer Produktion könnten außerdem die Investitionskosten gesenkt werden – damit fiele einer der gegenwärtig größten Vorbehalte von Investoren gegenüber Alibaba weg.

    Zugang zu KI-Modellen könnte künftig eingeschränkt werden

    Für einen weiteren Impuls für die Aktie sorgte außerdem Peking selbst. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen erwägen Behörden, den Zugang ausländischer Unternehmen zu fortgeschrittenen KI-Modellen aus chinesischer Entwicklung einzuschränken.

    In den vergangenen Wochen und Monaten haben ausländische Unternehmen aus Kostengründen verstärkt auf chinesische KI-Modelle gesetzt. Das zeigt die wachsende Konkurrenzfähigkeit gegenüber Modellen wie jenen von Alphabet, Anthropic und OpenAI an. Die Einschränkung von Zugängen sowohl von US- als auch von chinesischer Seite könnte zu Marktenge und damit wiederum zu höheren Token-Preisen führen, was die gegenwärtig oft noch schwachen Margen stärken könnte.

    Alibaba Group

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    Bis zu ersten Kaufsignalen fehlt noch ein gutes Stück

    Mit Blick auf den Chart der Aktie war Alibaba nach den empfindlichen Kursverlusten in den vergangenen Wochen und Monaten außerdem überverkauft. Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag zuletzt bei 17 Punkten. Eine derartige Situation lag bei der Aktie schon seit vielen Jahren nicht mehr vor. Das ließ eine Gegenreaktion immer wahrscheinlicher werden. 

    Ungeachtet der zweistelligen Kursgewinne handelt die Alibaba-Aktie aber unverändert in einem intakten Abwärtstrend. Der Abstand zu den gleitenden Durchschnitten, in denen es im April zu einem Death Cross und damit zu einem Verkaufssignal gekommen ist, ist groß. Selbst die 50-Tage-Linie, deren Überwinden ein erstes prozyklisches Kaufsignal bedeuten würde, ist noch rund 10 Prozent entfernt. Vor den Käuferinnen und Käufern liegt also noch viel Arbeit.

    Fazit: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung erscheint Alibaba günstig, die das KGVe 2026 liegt bei 15. Gegenüber dem 5-Jahres-Durchschnitt entspricht das jedoch einem Aufschlag von rund 8,5 Prozent. Schon im kommenden Jahr könnte dieses aber bei einem sehr günstigen Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,45 auf 11 sinken. Das spräche für eine hochattraktive Bewertung, setzt aber voraus, dass die erhoffte Margenexpansion und das Aufgehen der KI-Strategie gelingt.

    Grundsätzlich bietet Chinas aufstrebende KI-Branche Anlegerinnen und Anleger große Chancen, wie der Run auf IPOs in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt hat. Ob diese Chancen auch bei Alibaba zu finden sind, muss das Unternehmen aber noch beweisen. Die starken Kursgewinnen am Mittwoch sind erfreulich – aber noch ein Grund, die Aktie auch zu kaufen.

    Welche chinesischen Basiswerte möglicherweise aussichtsreicher sind, hat sich mein Kollege Markus Weingran in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube angesehen. Die Folge finden Sie unter folgendem Link – Optionsscheinwette und ETF-Empfehlung inklusive!

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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