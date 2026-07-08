Rheinmetall Aktie unter Druck - 08.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -3,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,90 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.080,00€, mit einem Minus von -3,09 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Rheinmetall Aktionäre einen Verlust von -29,81 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +11,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,60 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,18 % 1 Monat -6,42 % 3 Monate -29,81 % 1 Jahr -37,91 %

Stand: 08.07.2026, 09:29 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um charttechnische Hürden, fundamentale Impulse und Kursentwicklung bei Rheinmetall. Technisch gilt der Bereich 1.120–1.150 € als relevante Hürde; eine stabile Überwindung könnte Kursziele nach oben freigeben, solange Unterstützung bei 1.050 € hält. Fundamentale Treiber sind Großaufträge, Munitionsexporte und ATACMS-Produktionspläne mit Lockheed Martin in Deutschland; Quartalszahlen Anfang August könnten Rückenwind bringen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,37 Mrd. € wert.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor Zahlen von 1750 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht des Rüstungskonzerns zum zweiten Quartal dürfte die Fortschritte bei der Bewältigung der …

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1900 Euro belassen. Nach einer Phase breiter Kursgewinne entkoppelten sich die europäischen Rüstungswerte zunehmend voneinander, schrieb …

Während die KI-Angst an den Märkten wieder größer wird, spitzt sich auch die Lage in der Straße von Hormuz wieder zu. Die USA haben Ziele im Iran angegriffen, nachdem zuvor wohl Tanker attakiert worden sind.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,39 %. Thales notiert im Minus, mit -1,51 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,15 %. Lockheed Martin legt um +0,30 % zu

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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