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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie unter Druck - 08.07.2026

    Am 08.07.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um -3,09 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie unter Druck - 08.07.2026
    Foto: 472849734

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Wie hat sich die Rheinmetall-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -3,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,90 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.080,00, mit einem Minus von -3,09 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Rheinmetall Aktionäre einen Verlust von -29,81 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +11,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,60 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,18 %
    1 Monat -6,42 %
    3 Monate -29,81 %
    1 Jahr -37,91 %

    Stand: 08.07.2026, 09:29 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um charttechnische Hürden, fundamentale Impulse und Kursentwicklung bei Rheinmetall. Technisch gilt der Bereich 1.120–1.150 € als relevante Hürde; eine stabile Überwindung könnte Kursziele nach oben freigeben, solange Unterstützung bei 1.050 € hält. Fundamentale Treiber sind Großaufträge, Munitionsexporte und ATACMS-Produktionspläne mit Lockheed Martin in Deutschland; Quartalszahlen Anfang August könnten Rückenwind bringen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    Informationen zur Rheinmetall Aktie

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,39 %. Thales notiert im Minus, mit -1,51 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,15 %. Lockheed Martin legt um +0,30 % zu

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Rheinmetall

    -4,86 %
    +11,18 %
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    +357,38 %
    +1.278,46 %
    +2.073,32 %
    +45.657,44 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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