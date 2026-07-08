Aroundtown Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 08.07.2026

Die Aroundtown Aktie ist bisher um -4,64 % auf 2,2590€ gefallen. Das sind -0,1100 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Aroundtown Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,2590€, mit einem Minus von -4,64 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Aroundtown abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,11 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aroundtown Aktie damit um +2,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,46 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -10,60 % verloren.

Während Aroundtown deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,32 %.

Aroundtown Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,38 % 1 Monat +1,46 % 3 Monate -2,11 % 1 Jahr -19,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie

Stand: 08.07.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Dividendenzahlung bei Aroundtown und deren steuerliche Behandlung, die Kursreaktionen und Renditeerwartungen beeinflusst. Nutzer berichten von verspäteten Gutschriften bei Trade Republic und anderen Banken (Maxblue, DKB, Comdirect). Diskussionen drehen sich um Luxemburger/Deutsche Quellensteuer, Verrechnungen und Abrechnungsunterschiede, sowie potenzielle Auswirkungen auf Fundamentaldaten und das technische Timing. Zur Diskussion steht zudem ein möglicher Aktien-/Anleihenkauf.

Informationen zur Aroundtown Aktie

Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,54 Mrd.EUR € wert.

Aroundtown bleibt angeschlagen, könnte im Juli aber neue Chancen bieten.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

So schlagen sich die Wettbewerber von Aroundtown

Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,55 %. TAG Immobilien notiert im Minus, mit -2,73 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -3,91 %. Vonovia verliert -2,43 %

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Ob die Aroundtown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aroundtown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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