ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Basler auf 'Buy' - Ziel hoch auf 31 Euro
- Warburg hebt Kursziel von 30 auf 31 Euro für Basler
- Empfehlung von Hold auf Buy, Schätzungen angehoben
- Kursrückgang seit Juni bietet Kaufgelegenheit für Käufer
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 30 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Da die anstehenden Quartalszahlen des auf Digitalkameras und weitere Produkte für Maschinelles Sehen spezialisierten Unternehmens stark ausfallen sollten, biete der Kursrückgang der Aktien seit den Hochs im Juni eine gute Kaufgelegenheit, begründete Malte Schaumann seine am Mittwoch vorliegende Kaufempfehlung. Er hob seine Schätzungen an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie
Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 24,90 auf Tradegate (08. Juli 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um -13,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Basler bezifferte sich zuletzt auf 800,10 Mio..
Basler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -17,32 %/+22,05 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 31 Euro
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