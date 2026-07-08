Warburg Research hebt Basler auf 'Buy' - Ziel hoch auf 31 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 24,90 auf Tradegate (08. Juli 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um -13,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Basler bezifferte sich zuletzt auf 800,10 Mio..

Basler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -17,32 %/+22,05 % bedeutet.