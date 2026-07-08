Wadephul
Iran muss jetzt endlich vernünftig verhandeln
- Wadephul: Diplomatie noch nicht als gescheitert
- Iran muss Verzicht auf nukleare Bewaffnung erklären
- Wadephul fordert freie Straße von Hormus für Schiffe
HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz der jüngsten US-Angriffe auf den Iran betrachtet Bundesaußenminister Johann Wadephul die Diplomatie um eine Beendigung des Konflikts noch nicht als gescheitert. Der Iran müsse aber jetzt wirklich verstehen, dass es Zeit für ernsthafte Verhandlungen sei, sagte der CDU-Politiker dem Sender NDR Info.
Die iranische Führung habe noch immer nicht verstanden, dass sie darauf verzichten müsse, "eine nukleare Bewaffnung zu haben", sagte Wadephul. Sie habe nun die Chance, den Krieg mit einem entsprechenden Bekenntnis und vernünftigen Verhandlungen zu beenden.
Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit amerikanisch-israelischen Angriffen auf Ziele im Iran begonnen. Seit Anfang April gilt eine ausgehandelte Waffenruhe, die jedoch immer wieder auf eine harte Probe gestellt wird: Als Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben mehr als 80 Ziele im Iran bombardiert. Das iranische Militär kündigte Medienberichten zufolge eine Reaktion auf die Angriffe an. Der staatliche Rundfunk meldete eine neue Raketenwelle auf Bahrain.
Hat die Waffenruhe noch eine Chance?
Die Waffenruhe als Grundlage für tiefergehende Gespräche zwischen den USA und dem Iran hält Wadephul trotzdem nicht für gescheitert. "Nein, ich glaube, es gibt eine Chance, dass wirklich diese Verhandlungen noch stattfinden", sagte er zu NDR Info.
Er betonte, dass man endlich Ruhe in der für den Welthandel so wichtigen Straße von Hormus brauche. "Sie muss frei sein, sie muss zugänglich sein für den internationalen Schiffsverkehr." Der Iran verhindere dies überwiegend, was ein Verstoß gegen das Seevölkerrecht sei./trs/DP/mis
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Während das algorithmische Karussell pünktlich zum Start des neuen Quartals die nächste Entspannungsmeldung durch die Leitungen jagt und den WTI- sowie Brent-Papierpreis wieder unter die Marke von 73 USD drückt, lohnt sich der maximal distanzierte Blick auf die mechanische Realität hinter den Kulissen.
Die quantitative Einordnung der aktuellen Dynamik:
- Das Narrativ der reibungslosen Meerenge: Morgan Stanley lanciert pünktlich zum strategischen Wendepunkt Berichte über eine „schneller als erwartete Wiedereröffnung“ der Strasse von Hormuz. Das visuelle Zählen von Tankertransits dient als perfekter Trigger für die Short-Algorithmen im vakuumierten Papier-Raum. Es bedient exakt den Simplicity Bias der Masse: Ein paar passierende Schiffe werden sofort mit dem strukturellen Ende einer geopolitischen Blockade gleichgesetzt.
- Das 10-Millionen-Barrel-Paradoxon: Die Analysten selbst räumen ein, dass der Markt im Vorfeld nur durch historische US-Exporte und gedrosselte China-Importe vor einer massiven Verknappung von fast 10 Millionen Barrel pro Tag künstlich abgeschirmt werden musste. Dass das zeitgleiche Hochfahren der Nahost-Exporte nun übergangslos in einen dauerhaften, strukturellen Überschuss von 4,8 Millionen Barrel im nächsten Jahr münden soll, ist mathematische Akrobatik zur Beruhigung der Terminmärkte.
- Die unsichtbaren Atome im Untergrund: Während der Papier-Kontrakt auf dem Bildschirm den verordneten Rückzug antritt, verändern sich die tektonischen Platten der Realwirtschaft nicht im Sekundentakt. Die offizielle Gewährung erheblicher Sanktionserleichterungen für den Iran zeigt die nackte Notwendigkeit des Westens, physisches Öl um jeden Preis im System zu halten. Gleichzeitig markieren die sukzessiven Sektor-Downgrades für europäische Energiewerte den Versuch, institutionelles Kapital pünktlich zum Quartalsauftakt aus den realen Substanzwerten abzugsaugen.
Das Aquarium feiert die vermeintlich billige Energie und atmet kollektiv auf. Wer die Punkte im Untergrund verbindet, weiss: Die Schwerkraft der physischen Atome lässt sich durch mediale Nebelkerzen und temporäre Entlastungen im Derivate-Raum kurzfristig verbiegen, aber niemals aufheben.