Inturai veröffentlicht Investorenpräsentation zu DomeCommand

● Inturai hat seine Investorenpräsentation zu Domecommand veröffentlicht.

● Inturai wird eine Präsentation zur kürzlich angekündigten Übernahme von DomeCommand für Investoren halten; zugleich wird das Unternehmen auch über den aktuellen Stand des Sensorgeschäfts und das einzigartige kombinierte Angebot berichten und eine Live-Frage- und Antwortrunde veranstalten.

● Die Präsentation erfolgt über zwei Live-Webinare für Investoren am Donnerstag, den 23. Juli 2026, die sich mit derselben Materie befassen, aber an den europäischen bzw. nordamerikanischen Zeitzonen ausgerichtet sind. Eine Anmeldung ist nun über die Links unten möglich.

VANCOUVER, British Columbia / 8. Juli 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) hat seine Investorenpräsentation zu DomeCommand veröffentlicht. Dies folgt auf die am 6. Juli bekannt gegebene Unterzeichnung einer exklusiven Absichtserklärung (Letter of Intent) über die geplante Übernahme.

DomeCommand ist eine KI-native Kommando- und Koordinationsplattform für autonome Systeme und stärkt die Position des Unternehmens in den Bereichen Verteidigung und nationale Sicherheit. Die Plattform ergänzt die bestehende Spatial-Intelligence-Plattform des Unternehmens.

Investorenpräsentation - https://mcusercontent.com/ee91aac95b27e58a98f1ca110/files/6f9e1aec-414 ...

Darüber hinaus wird das Unternehmen zwei Live-Webinare für Investoren veranstalten, um DomeCommand vorzustellen und über die aktuellen Fortschritte des Unternehmens zu informieren. Beide Sitzungen finden am Donnerstag, den 23. Juli 2026 statt und decken dieselben Themen ab.

Sitzung 1

APAC-Region und Deutschland: Donnerstag, 23. Juli um 10:00 Uhr MESZ

Anmeldung: Sichern Sie sich Ihre Teilnahme hier

Sitzung 2

Vancouver: Donnerstag, 23. Juli um 9:00 Uhr PDT

Toronto: Donnerstag, 23. Juli um 12:00 Uhr EDT

Deutschland: Donnerstag, 23. Juli um 18:00 Uhr MESZ

Anmeldung: Sichern Sie sich Ihre Teilnahme hier