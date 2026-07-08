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    Merz bei Nato-Gipfel

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    'Wir haben geliefert'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz betont deutliche Steigerung seit Den Haag
    • Regierung meldet 124,7 Mrd Euro und 25,5% Anstieg
    • Gipfel mit Milliardenzusagen als Signal an Russland
    Merz bei Nato-Gipfel - 'Wir haben geliefert'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ANKARA (dpa-AFX) - Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Verbündeten hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erneut auf die deutliche Steigerung seit dem letzten Gipfel in Den Haag verwiesen. "Wir haben geliefert", sagte er vor der Arbeitssitzung beim Gipfeltreffen in Ankara. Die meisten europäischen Staaten hätten ihre Anstrengungen im Verteidigungsbereich erheblich verbessert.

    Vor dem Gipfel hatte Trump die Verteidigungsausgaben wichtiger Verbündeter wie Deutschland, Großbritannien und Italien als "lächerlich" bezeichnet, sich dabei aber nach deutschen Angaben auf veraltete Zahlen berufen. Die Bundesregierung hat der Nato für das laufende Jahr einen Betrag von 124,7 Milliarden Euro gemeldet. Dies entspricht einer Steigerung um 25,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Innerhalb der Nato geben damit nur die USA mehr Geld für Verteidigung aus. Beim Gipfel ist die Lastenverteilung im Bündnis ein Hauptthema.

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    Der Kanzler betonte auch, dass von dem Gipfel mit neuen Milliardenzusagen an die Ukraine ein klares Signal an Russland ausgehen werde. "Russland hat keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Sie werden die Kriegsziele nicht erreichen", sagte er. "Und je schneller wir diesen Krieg beenden, umso besser ist es für Europa, umso besser ist es für Russland, und umso besser ist es für den Frieden in der Welt."/mfi/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 201,2 auf Tradegate (08. Juli 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +24,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,69 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -14,51 %/+23,73 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall: Einige erwarten weiteren Abwärtstrend, andere betonen fundamentale Stärken durch neue Munitionsaufträge und die ATACMS‑Kooperation mit Lockheed, die das F126‑Ausfall dämpfen könnte. Charttechnisch sind 1.120–1.150 € (Widerstand) und ~1.050 € (Support) entscheidend; Quartalszahlen Anfang August und mögliche Großaufträge werden als Kurs‑treiber genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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