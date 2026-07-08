Immobilienwerte schwach - Ölpreisanstieg schürt Zinssorgen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 25.225 auf Ariva Indikation (08. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,70 Mrd..

Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +23,05 %/+60,91 % bedeutet.