AKTIEN-FLASH
Immobilienwerte schwach - Ölpreisanstieg schürt Zinssorgen
- Ölpreisanstieg belastet europäischen Immobiliensektor
- Ölpreissteigerung erhöht Inflations- und Zinsängste
- Vonovia minus 3 Prozent, Marktzinsen zuvor gesunken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Anstieg der Ölpreise hat am Mittwochmorgen den europäischen Immobiliensektor belastet. Neben den Rohstoff- und Bauwerten zeigt er damit die deutlichste Reaktion darauf, dass der Iran-Krieg nach US-Angriffen wieder Thema ist. Steigende Ölpreise schüren Inflationssorgen und machen letztlich eine Zinsreaktion der Notenbanken wieder wahrscheinlicher. Bei Rohstoff- wie Bauwerten spielen dadurch gedämpfte Konjunkturerwartungen die Hauptrolle.
Im Dax lagen Vonovia mit minus 3 Prozent am Indexende. Sie hatten sich wie der Immobiliensektor in den vergangenen vier Wochen klar erholt. Die Anleiherenditen - und damit die Marktzinsen - waren von Mitte Mai bis Ende Juni klar gesunken. Dies begünstigt die Finanzierung von Transaktionen in der Branche./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 25.225 auf Ariva Indikation (08. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,70 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +23,05 %/+60,91 % bedeutet.
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Ich wäre damit einverstanden das die Aktie mal nach oben ausbricht und
die vonovia ist seit ende gj 2025 nicht mehr hochverschuldet, sonden rnit LTV 45 branchenüblich, im unternehmensinternen zielkorridor von 40-45.
Der Kursanstieg heute hängt einzig und alleine von der Rechtsicherheit durch den Entscheid per Bundesgesetz gegen die Enteignungspläne.