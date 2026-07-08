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    AKTIEN-FLASH

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    Immobilienwerte schwach - Ölpreisanstieg schürt Zinssorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreisanstieg belastet europäischen Immobiliensektor
    • Ölpreissteigerung erhöht Inflations- und Zinsängste
    • Vonovia minus 3 Prozent, Marktzinsen zuvor gesunken
    AKTIEN-FLASH - Immobilienwerte schwach - Ölpreisanstieg schürt Zinssorgen
    Foto: 1187094003

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Anstieg der Ölpreise hat am Mittwochmorgen den europäischen Immobiliensektor belastet. Neben den Rohstoff- und Bauwerten zeigt er damit die deutlichste Reaktion darauf, dass der Iran-Krieg nach US-Angriffen wieder Thema ist. Steigende Ölpreise schüren Inflationssorgen und machen letztlich eine Zinsreaktion der Notenbanken wieder wahrscheinlicher. Bei Rohstoff- wie Bauwerten spielen dadurch gedämpfte Konjunkturerwartungen die Hauptrolle.

    Im Dax lagen Vonovia mit minus 3 Prozent am Indexende. Sie hatten sich wie der Immobiliensektor in den vergangenen vier Wochen klar erholt. Die Anleiherenditen - und damit die Marktzinsen - waren von Mitte Mai bis Ende Juni klar gesunken. Dies begünstigt die Finanzierung von Transaktionen in der Branche./ag/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 25.225 auf Ariva Indikation (08. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,70 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +23,05 %/+60,91 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Erholung der Vonovia-Aktie: Überwindung der 50‑Tage‑Linie und 8‑Wochen‑Hoch, während der längerfristige Abwärtstrend seit Okt. 2024 intakt bleibt. Wichtige Unterstützungen bei ~21,50/20,85 EUR, Widerstände bei 23,00 und 23,60–24,37 EUR (200‑Tage). Diskussion über reduzierte Shortquote (0,60→0,58% ≈1,6 Mio Aktien) als Kurstreiber und mögliches weiteres Short‑Covering vor den Zahlen im August; zudem Erwähnung von Ölpreis/Geopolitik und EZB‑Zinsausblick als Einflussfaktoren; vereinzelt Hoffnung auf Ausbruch über 25 EUR.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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