Secunet Security Networks Aktie unter starkem Abgabedruck - 08.07.2026

Die Secunet Security Networks Aktie ist bisher um -1,79 % auf 175,40€ gefallen. Das sind -3,20 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Secunet Security Networks Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,33 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 175,40€, mit einem Minus von -1,79 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Secunet Security Networks Verluste von -1,76 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +6,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,86 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Secunet Security Networks um -3,56 % verloren.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,81 % 1 Monat -14,86 % 3 Monate -1,76 % 1 Jahr -20,00 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Stand: 08.07.2026, 09:53 Uhr

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Thales und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Thales notiert im Minus, mit -1,60 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,63 %. Palo Alto Networks verliert -0,61 %

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Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.