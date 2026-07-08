Kion Group Aktie unter starkem Abgabedruck - 08.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die Kion Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,46 % im Minus. Der Kursrückgang der Kion Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,49 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,46 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Kion Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -0,80 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kion Group Aktie damit um +12,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kion Group -36,29 % verloren.

Kion Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,54 % 1 Monat +8,38 % 3 Monate -0,80 % 1 Jahr -17,71 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Stand: 08.07.2026, 09:53 Uhr

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,54 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,34 %.

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Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.