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    Einsatz von emissionsarmem Beton bei der PORR

    Beton ist der meistverwendete Baustoff der Welt – und zugleich einer der größten Treiber von CO₂-Emissionen im Bausektor. Rund acht Prozent der globalen CO₂-Emissionen gehen auf die Zement- und Betonproduktion zurück. Angesichts der EU-Klimaziele, die bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 vorsehen, steht die Baubranche vor großen Herausforderungen.

     

    Die europäische Taxonomie-Verordnung und die neue CSRD-Berichtspflicht erhöhen den Druck auf die Bauwirtschaft. Unternehmen müssen ihre Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zunehmend transparent erfassen, dokumentieren und reduzieren. Für die PORR Group (ISIN: AT0000609607), die im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von rund 6,3 Milliarden Euro erzielte und für ihre gesamte Wertschöpfungskette eine Treibhausgasbilanz von rund 3,7 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten ausweist, zählt die Dekarbonisierung daher zu den strategischen Kernaufgaben.

     

    Zementsorte „CEM II/C“ als Hoffnungsträger

     

    Ein wichtiger Baustein dieser Entwicklung ist die Zementsorte CEM II/C. Sie wurde im Rahmen neuer europäischer Normen eingeführt und gilt als vielversprechender Ansatz zur Dekarbonisierung der Bauindustrie. Im Vergleich zu herkömmlichen Portlandzementen enthält CEM II/C deutlich weniger Klinker. Dadurch lassen sich die CO₂-Emissionen bereits bei der Herstellung spürbar senken.

     

    Wie groß dieses Potenzial in der Praxis ausfallen kann, zeigt eine 2025 veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchung. Die Autoren analysierten den Einsatz von CEM II/C-M in Kombination mit Recyclingzuschlägen und kamen zu dem Ergebnis, dass sich der CO₂-Ausstoß gegenüber konventionellen Betonrezepturen deutlich verringern lässt. Der untersuchte Zement verursachte rund 377 Kilogramm CO₂ je Tonne und lag damit etwa 25 Prozent unter dem österreichischen Durchschnittszement des Referenzjahres 2020. Gleichzeitig bestätigte die Studie, dass sich die geforderten technischen Eigenschaften auch bei anspruchsvollen Bauprojekten erreichen lassen. Für die Bauwirtschaft liefert dies einen wichtigen Nachweis, dass Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit bestens miteinander vereinbar sind.

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