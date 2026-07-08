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    Besonders beachtet!

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    TKMS Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 08.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die TKMS Aktie bisher Verluste von -5,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 08.07.2026
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 08.07.2026

    Die TKMS Aktie ist bisher um -5,32 % auf 89,00 gefallen. Das sind -5,00  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die TKMS Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,11 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +24,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TKMS eine positive Entwicklung von +41,01 % erlebt.

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    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +24,60 %
    1 Monat +22,48 %
    3 Monate +4,11 %
    1 Jahr -2,16 %
    Stand: 08.07.2026, 09:55 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TKMS-Kursreaktionen auf Großaufträge (Deutschland, Kanada) und deren Bewertungsimplikationen. Der Kurs kletterte auf rund 100€ nach Kanada, fiel aber wieder unter 90€ trotz Großvolumen; Gewinnmitnahmen vs. nachhaltige Rally stehen im Zentrum. Debattiert wird über potenzielle zweistellige EBIT-Margen, weitere NATO-Aufträge und Roadshows; als Kursziel gelten 100€+ bei Vertragsabschluss und 120€+ bei weiteren Aufträgen.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,69 Mrd. € wert.

    'Wir haben geliefert'


    Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Verbündeten hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erneut auf die deutliche Steigerung seit dem letzten Gipfel in Den Haag verwiesen. "Wir haben …

    BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Neutral'


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    Paukenschlag bei TKMS. Das Unternehmen hat einen Milliardenauftrag aus Kanada an Land gezogen. Die Aktie steigt weiter, während Rüstungsaktien insgesamt schwächeln. Erhöhen Analysten bald ihre Schätzungen? Bei dynaCERT erwarten Analysten den …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,43 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,28 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,03 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,20 % zu

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -6,38 %
    +24,60 %
    +22,48 %
    +4,11 %
    -3,40 %
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