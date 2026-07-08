TKMS Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 08.07.2026

Obwohl die TKMS Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,11 %.

Die TKMS Aktie ist bisher um -5,32 % auf 89,00€ gefallen. Das sind -5,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +24,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TKMS eine positive Entwicklung von +41,01 % erlebt.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,60 % 1 Monat +22,48 % 3 Monate +4,11 % 1 Jahr -2,16 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Stand: 08.07.2026, 09:55 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TKMS-Kursreaktionen auf Großaufträge (Deutschland, Kanada) und deren Bewertungsimplikationen. Der Kurs kletterte auf rund 100€ nach Kanada, fiel aber wieder unter 90€ trotz Großvolumen; Gewinnmitnahmen vs. nachhaltige Rally stehen im Zentrum. Debattiert wird über potenzielle zweistellige EBIT-Margen, weitere NATO-Aufträge und Roadshows; als Kursziel gelten 100€+ bei Vertragsabschluss und 120€+ bei weiteren Aufträgen.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,69 Mrd. € wert.

Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Verbündeten hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erneut auf die deutliche Steigerung seit dem letzten Gipfel in Den Haag verwiesen. "Wir haben …

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Nach einer Phase breiter Kursgewinne entkoppelten sich die europäischen Rüstungswerte zunehmend voneinander, schrieb …

Paukenschlag bei TKMS. Das Unternehmen hat einen Milliardenauftrag aus Kanada an Land gezogen. Die Aktie steigt weiter, während Rüstungsaktien insgesamt schwächeln. Erhöhen Analysten bald ihre Schätzungen? Bei dynaCERT erwarten Analysten den …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,43 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,28 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,03 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,20 % zu

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.