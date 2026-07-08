Iran-Krieg startet wieder, Ölpreis steigt - und der Momentum-Crash!

Der Iran-Krieg beginnt faktisch wieder, der Ölpreis steigt - und gestern hat sich der Crash der Momentum-Werte an der Wall Street fortgesetzt. Die Trump-Regierung sanktionierte nach den Attacken des Iran auf Schiffe in der Straße von Hormus wieder iranisches Öl und attackierte dann in der Nacht mit neuen Militärschlägen. Der Iran wiederum griff als Revanche US-Basen in Kuwait und Bahrain an - damit beginnt im Grunde wieder alles von vorne, eine Lösung ist weiter nicht in Sicht. Wird Trump wieder deeskalieren, wenn der Ölpreis weiter steigt und die Aktienmärkte weiter fallen? Eines ist klar: die Märkte haben den Iran-Konflikt viel zu früh abgehakt, die Straße von Hormus ist praktisch wieder dicht..

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