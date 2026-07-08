Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 08.07. - TecDAX schwach -1,37 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:30) bei 25.197,60 PKT und fällt um -0,99 %.
Top-Werte: E.ON +2,46 %, Scout24 +1,26 %, RWE +1,08 %
Flop-Werte: Rheinmetall -4,24 %, MTU Aero Engines -3,74 %, Heidelberg Materials -2,11 %
Der MDAX steht bei 32.133,89 PKT und verliert bisher -1,36 %.
Top-Werte: Delivery Hero +1,22 %, TUI +0,98 %, Elmos Semiconductor +0,69 %
Flop-Werte: TKMS -5,85 %, Aroundtown -4,05 %, LEG Immobilien -3,38 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.789,24 PKT und fällt um -1,37 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +3,62 %, SMA Solar Technology +2,13 %, Elmos Semiconductor +0,69 %
Flop-Werte: HENSOLDT -2,91 %, Nemetschek -2,32 %, AIXTRON -2,04 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.270,69 PKT und fällt um -0,81 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +3,22 %, ASML Holding +0,49 %, DANONE +0,46 %
Flop-Werte: Rheinmetall -4,24 %, Adyen Parts Sociales -2,43 %, SAFRAN -2,23 %
Der ATX steht aktuell (09:59:29) bei 6.455,93 PKT und fällt um -0,63 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,71 %, OMV +1,66 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,00 %
Flop-Werte: DO & CO -2,88 %, Erste Group Bank -2,20 %, Wienerberger -1,99 %
Der SMI steht bei 14.240,52 PKT und verliert bisher -0,72 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,91 %, UBS Group +0,38 %, Alcon 0,00 %
Flop-Werte: Sika -2,16 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,29 %, Geberit -1,25 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.355,62 PKT und fällt um -0,68 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +1,21 %, ArcelorMittal +1,04 %, DANONE +0,46 %
Flop-Werte: Renault -2,64 %, Societe Generale -2,41 %, Eiffage -2,28 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.176,63 PKT und verliert bisher -0,88 %.
Top-Werte: Telia Company +0,15 %, Sandvik -0,23 %, SSAB Registered (A) -0,28 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -2,28 %, AstraZeneca -1,80 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,76 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.270,00 PKT und verliert bisher -1,26 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,49 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,29 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,14 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,32 %, Coca-Cola HBC -1,77 %, Public Power -1,49 %
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