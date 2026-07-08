Iran meldet US-Angriffe an Südküste - ein Toter
- US-Angriffe nachts an iranischer Südküste bei Buschehr
- Mindestens zwei Projektile schlugen nahe Buschehr ein
- Flugabwehrsoldat in Mahschahr in Chusestan getötet
TEHERAN (dpa-AFX) - Die USA greifen Angaben aus Teheran zufolge nach ihren nächtlichen Bombardierungen weiter an der iranischen Südküste an. Nahe der Hafenstadt Buschehr seien mindestens zwei Projektile eingeschlagen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Vormittag (Ortszeit) unter Berufung auf den Vizegouverneur der gleichnamigen Provinz.
Auch der als Vahid bekannte Netzjournalist berichtete über Angriffe bei Buschehr. Er zitierte auf seinem Telegram-Kanal Bewohner, die Explosionen nahe einem Luftwaffenstützpunkt meldeten.
Unterdessen meldeten die Revolutionsgarden den Tod eines Mitglieds, wie die Elitestreitmacht laut dem staatlichen Rundfunk mitteilte. Demnach wurde ein Soldat der Flugabwehr in der Stadt Mahschahr in der Provinz Chusestan getötet./arb/DP/mis
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Das kann weiter eskalieren. Die Tanks sind von der ersten Welle hier im Westen noch ziemlich leer - die Straße hatte ja noch nicht einmal die Vorkriegskapazität für wenige Wochen erreicht.
Du gehst davon aus, dass physischer Ölmarkt und derivativer Ölmarkt völlig losgelöst und unabhängig voneinander agieren.