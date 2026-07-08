Xiaomi - Aktie schießt in die Höhe +9,97 % - 08.07.2026

Mit einer Performance von +9,97 % konnte die Xiaomi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,8395€, mit einem Plus von +9,97 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der Kurs der Xiaomi Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -23,15 %.

Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um +16,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,97 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Xiaomi einen Rückgang von -37,77 %.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,47 % 1 Monat -9,97 % 3 Monate -23,15 % 1 Jahr -56,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Stand: 08.07.2026, 10:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale bzw. technische Aspekte der Xiaomi-Aktie. Kurzfristig dominieren Aufwärtsimpulse (gestern ca. 12% über dem Tief, heute +8%). Fundamental bleiben Diskussionen über die EV-Sparte; 2025 operativer Gewinn, 1Q/2026 wieder Verluste, doch die hohe Nettoliquidität (~90 Mrd. Yuan) sorgt für Entlastung. Anleger diskutieren ein mögliches Aufwärtsziel um ca. 2,30€ und ob der Tiefpunkt erreicht ist.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,97 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Xiaomi

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,25 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -6,07 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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