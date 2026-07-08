Vision 25 Index: für mittel- bis langfristig orientierte Anleger

Die Redaktion des Anlegermagazins Der Aktionär, Morgan Stanley und der Indexanbieter Solactive haben im Open-End-Zertifikat auf den Aktienkorb des Aktionär Vision 25 Index (ISIN DE000DA0AB55) etablierte Qualitätsunternehmen mit ausgewählten Wachstumswerten kombiniert und geben Anlegern einen diversifizierten Zugang zu 25 systematisch ausgewählten internationalen Aktien.

Langfristiger Vermögensaufbau lebt nicht von kurzfristigen Börsentrends, sondern von der Beteiligung an Unternehmen, die über Jahre hinweg nachhaltig wachsen. Besonders attraktiv sind Marktführer mit stabilen Geschäftsmodellen, hohen freien Cashflows und einer starken Wettbewerbsposition. Sie verfügen über die finanzielle Kraft, Innovationen voranzutreiben, Krisen zu überstehen und ihre Aktionäre langfristig am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Gleichzeitig entstehen die größten Wachstumschancen häufig dort, wo technologische Umbrüche stattfinden. Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Cybersicherheit oder Biotechnologie eröffnen neue Märkte und Ertragspotenziale.

Statischer Aktienkorb von 23 internationalen Blue Chips

Der Index beinhaltet ein recht breit diversifiziertes, aber fixes Portfolio aus derzeit noch 23 internationalen Qualitäts- und Wachstumsunternehmen, das langfristige Trends über verschiedene Branchen hinweg abbildet (Vantage Towers und Varta sind ausgeschieden). Das sind: ITM Power (8,3 Prozent Gewichtung), Palo Alto Networks, Umicore, Alphabet, Sixt, Taiwan Semiconductor, Amazon.com, BHP, Block, Booking, Airbus, 3M, Microsoft, LVMH, Moderna, Eurofins Scientific, Thermo Fischer Scientific, Anta Sports, Tencent, Meta, Biontech, Münchner Rück und Sea (3,1 Prozent).

Eine Indexüberprüfung erfolgt halbjährlich jeweils im März und September. Bei diesen Rebalancings werden die Titel jeweils wieder gleichgewichtet. Außerordentliche Anpassungen sind grundsätzlich nicht vorgesehen; lediglich bei Kapitalmaßnahmen erfolgen technische Änderungen gemäß der Indexmethodik. Die aktuellen Gewichtungen können unter der Index-ISIN (DE000SL0D7S7) bei Solactive eingesehen werden. Die Net-Total-Return-Indexkonzeption sorgt für die Reinvestition der Nettodividenden. Die Managementgebühr beträgt 1 Prozent p.a. und wird auf täglicher Basis im Indexstand verrechnet, die Geld-Brief-Spanne beläuft sich auf 0,06 Euro oder 0,5 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Der Aktionär Vision 25 Index kombiniert etablierte Qualitätsunternehmen mit bewährten Geschäftsmodellen mit ausgewählten Wachstumswerten aus globalen Zukunftsbranchen und bietet Anlegern mit mittel- bis langfristiger Orientierung einen diversifizierten Zugang zu einigen potenziellen Gewinnern bei positivem Verlauf der Weltkonjunktur.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Aktionär Vision 25 Index oder von Anlageprodukten auf den Aktionär Vision 25 Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de