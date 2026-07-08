OHB Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 08.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die OHB Aktie. Mit einer Performance von -3,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,30 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 267,50€, mit einem Minus von -3,78 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei OHB abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -4,14 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -1,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,07 %. Im Jahr 2026 gab es für OHB bisher ein Plus von +147,11 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,42 % 1 Monat -25,07 % 3 Monate -4,14 % 1 Jahr +277,72 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 08.07.2026, 10:02 Uhr

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,57 Mrd. € wert.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Ist das Fregatten-Desaster bei Rheinmetall nur halb so schlimm? Analysten senken zwar ihre Umsatzschätzungen, aber die Auswirkungen bleiben insgesamt überschaubar. Sie raten zum …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,60 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,47 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,78 %. Lockheed Martin legt um +0,11 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,12 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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