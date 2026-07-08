Alzchem Group AG: USA-Standort für neue Produktion festgelegt – Expansion
Mit einem neuen Nitroguanidin-Standort in Bushy Park, South Carolina, baut das Unternehmen seine transatlantische Präsenz aus und stärkt zugleich die Wertschöpfung in Deutschland.
Foto: Alzchem
- Standort der neuen Nitroguanidin-Produktion in den USA ist Bushy Park, South Carolina.
- Das Projekt dient der Versorgung des US-Marktes im Rahmen eines Vertrags mit der US-Regierung (Verteidigungsmarkt).
- Investitionsvolumen ca. 150 Mio. USD; Förderung durch die US-Regierung sowie Unterstützung durch den US-Bundesstaat South Carolina und Berkeley County.
- Nach dem Ausbau zusätzlicher Nitroguanidin-Kapazitäten in Deutschland stärkt der neue Standort die internationale Marktposition; Precursor-Produktion bleibt in Deutschland zur Wertschöpfung und Beschäftigung.
- Baubeginn der Anlage voraussichtlich 2027; Inbetriebnahme geplant 2029.
- Nächste Phase: FEED-Prozess vertiefen, technische Planung konkretisieren, regulatorische Genehmigungen einholen und Endverhandlung des Vertrages mit der US-Regierung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Alzchem Group ist am 30.07.2026.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 161,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,83 % im
Minus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 159,40EUR das entspricht einem Minus von -1,42 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.023,71PKT (-0,83 %).
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