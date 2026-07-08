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    Daimler Truck kehrt zu Absatzwachstum zurück - auch in Nordamerika

    Für Sie zusammengefasst
    • Daimler Truck Absatz im zweiten Quartal 86707 Fahrzeuge
    • Nordamerika Absatz steigt im Quartal um 8 Prozent
    • Mercedes-Benz Trucks plus 10 Prozent in Europa
    Daimler Truck kehrt zu Absatzwachstum zurück - auch in Nordamerika
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im zweiten Quartal zu einem Verkaufsplus zurückgekehrt. Insgesamt setzte der Dax -Konzern 86.707 Fahrzeuge ab, das waren 8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Schwaben am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen mitteilten. Auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt verkaufte das Unternehmen ebenfalls 8 Prozent mehr. Die im Frühjahr 2025 eingeführten Zölle von US-Präsident Donald Trump hatten dort zwischenzeitlich für einen heftigen Einbruch der Bestellungen und Verkäufe gesorgt.

    Bei der Marke Mercedes-Benz Trucks, die vor allem in Europa und Lateinamerika stark ist, gab es ein Plus von 10 Prozent im Fahrzeugabsatz. In der kleineren Sparte mit Bussen setzte es für Daimler Truck im Quartal hingegen ein Minus von 13 Prozent. Auf Jahressicht liegt der Konzern nach sechs Monaten beim Gesamtabsatz nun fast auf Vorjahresniveau./men/stk

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    Daimler Truck Holding

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    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 25.182 auf Ariva Indikation (08. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +5,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 35,39 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -13,87 %/+28,03 % bedeutet.





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