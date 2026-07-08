Daimler Truck kehrt zu Absatzwachstum zurück - auch in Nordamerika

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 25.182 auf Ariva Indikation (08. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +5,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 35,39 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -13,87 %/+28,03 % bedeutet.