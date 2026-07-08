DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Traton auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die europäischen Absatzmärkte seien nach wie vor robust, wenngleich Deutschland weiter hinterherhinke, schrieb Nicolai Kempf in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Im US-Geschäft der Lkw-Holding dürfte sich der starke Auftragseingang des ersten Quartals in höheren Absatzvolumina im zweiten Quartal niedergeschlagen haben. Die Profitabilität (Ebit-Marge) im zweiten Jahresviertel schätzt er auf 6,6 Prozent./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 34,92EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

