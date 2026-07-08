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    AKTIE IM FOKUS

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    Eon an Dax-Spitze - Goldman optimistisch wegen Reformpaket

    Für Sie zusammengefasst
    • Versorgerwerte robust in Marktkorrektur am Mittwoch
    • Eon stieg fast zwei Prozent auf Jahreshoch 20,39
    • Goldman sieht Reform positiv für Eon und Netze
    AKTIE IM FOKUS - Eon an Dax-Spitze - Goldman optimistisch wegen Reformpaket
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Versorgerwerte zeigen sich in der Marktkorrektur am Mittwoch vergleichsweise robust. Im Dax zogen Eon um fast zwei Prozent an auf einen Höchststand seit Mitte April. Das Jahreshoch bei 20,39 Euro bleibt im Visier.

    Alberto Gandolfi von Goldman Sachs sieht das Reformpaket der deutschen Regierung positiv für die Essener. Energienetze spielten dabei eine zentrale Rolle, was für steigende Investitionen in diesen Bereich spricht. Eon erziele hier die Hälfte seiner Gewinne, so Gandolfi. Er hob seine Ergebnisprognosen an und blieb beim Kursziel von 24 Euro. Das würde eine Rückkehr auf das Kursniveau des Jahres 2011 bedeuten./ag/mis

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    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 56,86 auf Tradegate (08. Juli 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 44,37 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +0,14 %/+19,47 % bedeutet.





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