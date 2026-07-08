Eon an Dax-Spitze - Goldman optimistisch wegen Reformpaket

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 56,86 auf Tradegate (08. Juli 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,44 %.

Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 44,37 Mrd..

RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +0,14 %/+19,47 % bedeutet.