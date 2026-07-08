AKTIE IM FOKUS
Eon an Dax-Spitze - Goldman optimistisch wegen Reformpaket
- Versorgerwerte robust in Marktkorrektur am Mittwoch
- Eon stieg fast zwei Prozent auf Jahreshoch 20,39
- Goldman sieht Reform positiv für Eon und Netze
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Versorgerwerte zeigen sich in der Marktkorrektur am Mittwoch vergleichsweise robust. Im Dax zogen Eon um fast zwei Prozent an auf einen Höchststand seit Mitte April. Das Jahreshoch bei 20,39 Euro bleibt im Visier.
Alberto Gandolfi von Goldman Sachs sieht das Reformpaket der deutschen Regierung positiv für die Essener. Energienetze spielten dabei eine zentrale Rolle, was für steigende Investitionen in diesen Bereich spricht. Eon erziele hier die Hälfte seiner Gewinne, so Gandolfi. Er hob seine Ergebnisprognosen an und blieb beim Kursziel von 24 Euro. Das würde eine Rückkehr auf das Kursniveau des Jahres 2011 bedeuten./ag/mis
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Ich bin schon lange drin, gekauft bei unter 9 EUR. Langweilig , aber bei meinem Einkaufskurs zahlen die eine gute Dividende. Und vor kurzem waren sie wieder über 20 EUR, bis der Iran-Krieg die Kurse wieder runtergezogen hat.