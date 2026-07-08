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    Glyphosat-Urteil

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    Bayer springt 9% – Supreme Court beendet jahrelangen Glyphosat-Streit

    Supreme-Court-Urteil entzieht US-Glyphosat-Klagen die Grundlage – Bayer-Aktie verliert damit erstmals seit 2016 ihre offene Rechtsrisiko-Prämie.

    Für Sie zusammengefasst
    • Supreme Court entzieht Glyphosatklagen die Basis
    • Aktie steigt 9 Prozent und Bewertung wandelt sich
    • Restunsicherheit durch Vergleich und Krebsfrage

     

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    Der US Supreme Court hat den Glyphosat-Sammelklagen gegen Bayer die rechtliche Grundlage entzogen – die Aktie sprang binnen eines Tages um 9 Prozent. Ich ordne das nicht als Tagesereignis ein, sondern als strukturelle Wende in der Bewertung des Konzerns.

    Das Rechtsrisiko lastet seit 2016 auf dem Kurs

    Seit der Monsanto-Übernahme 2016 unter dem damaligen CEO Werner Baumann trägt Bayer das Rechtsrisiko rund um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup und seinen Wirkstoff Glyphosat. Zehntausende US-Klagen warfen dem Konzern vorenthaltene Warnhinweise vor. Der Kurs verlor in der Folge rund 80 Prozent – nicht weil das operative Geschäft eingebrochen wäre, sondern weil niemand die Höhe künftiger Rückstellungen verlässlich schätzen konnte.

    Die Trump-Administration lieferte Ende 2025 den ersten Wendepunkt

    Ende 2025 unterstützte die Trump-Administration Bayers Antrag beim Supreme Court mit dem Argument, die Versorgung der US-Landwirtschaft mit Glyphosat sei höher zu gewichten als die geltend gemachten Gesundheitsrisiken – auch weil China der größte Glyphosat-Importeur in die USA ist und Washington diese Abhängigkeit reduzieren will. Die Aktie sprang damals binnen einer Woche um 10 Prozent. Für mich war das der erste sichtbare Hinweis, dass sich die politische Großwetterlage zugunsten von Bayer verschiebt.

    Das Urteil ändert die Bewertungsgrundlage, nicht das operative Geschäft

    Ein Kurssprung ist ein Tagesereignis. Entscheidend ist, was sich an der Bewertungsgrundlage ändert. Mit dem Urteil vom 03.07.2026 entfällt die Basis für neue US-Glyphosat-Sammelklagen – und damit die Rechtsrisiko-Prämie, die der Markt jahrelang einpreisen musste. Die Aktie lässt sich jetzt erstmals wieder überwiegend auf Basis des operativen Geschäfts bewerten statt auf Basis eines offenen Rechtsrisikos.

    Eine Restunsicherheit bleibt

    Vollständig ausgeräumt ist die Debatte damit nicht. Ein Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar wurde im Frühsommer 2026 an ein Bundesgericht in San Francisco verwiesen, dessen weiterer Verlauf noch aussteht. Auch die medizinische Frage nach einem ursächlichen Zusammenhang zwischen Glyphosat und Krebserkrankungen entscheidet das Urteil nicht – dazu gab es zuletzt auch unter Heibel-Ticker-Lesern eine kontroverse Diskussion mit Positionen auf beiden Seiten.

    Sehen Sie das anders – wiegt für Sie die verbleibende Restunsicherheit um den Sammelvergleich schwerer als das Ende der Klagegrundlage? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

    Wie sich der Kurssprung von der strukturellen Bewertungsfrage unterscheidet, ordne ich hier ausführlich ein: https://www.heibel-ticker.de/blog/bayer-glyphosat-urteil-supreme-court ...

    Die Vorgeschichte zu Bayer und dem Vergleich mit den Autoaktien finden Sie hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/autoaktien-bayer-entwicklung-privata ...

     




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    Autor
    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
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    Glyphosat-Urteil Bayer springt 9% – Supreme Court beendet jahrelangen Glyphosat-Streit Der US Supreme Court hat den Glyphosat-Sammelklagen gegen Bayer die rechtliche Grundlage entzogen. Die Aktie sprang binnen eines Tages um 9 Prozent. Eine Einordnung, warum das mehr ist als ein Tagesereignis – und was für die Bewertung der Aktie jetzt zählt.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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