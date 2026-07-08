🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsclearvise AktievorwärtsNachrichten zu clearvise
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    clearvise: Erstaunlicher Abschlag

    Die Aktie von clearvise befindet sich seit längerem in einem Abwärtstrend. Ausgangspunkt war der Kurshype vor vier Jahren, als der Ukrainekrieg einen massiven Anstieg der Strompreise bewirkt hat, der die clearvise-Aktie auf ein Allzeithoch bei mehr als 3,00 Euro getrieben hat. Im Nachgang sind die Strompreise wieder gesunken - und damit auch der Kurs von clearvise. In dieser Zeit ist das Branchenumfeld zudem rauer geworden. So häufen sich beispielsweise an der Strombörse in Deutschland die Phasen mit negativen Preisen, was auch die Konditionen von Power Purchase Agreements beeinflusst.

    Allerdings hat clearvise auch eine starke Substanz zu bieten. Mit dem Portfolio aus Windkraft- und Solaranlagen, deren Vergütungen noch zu einem großen Teil für viele Jahre über Einspeisevergütungen abgesichert sind, wird ein hoher operativer Gewinn und Cashflow erwirtschaftet. Daher mutet es etwas erstaunlich an, dass die Aktie bei einem Kurs von aktuell nur noch 1,15 Euro rund 40 Prozent unter dem Eigenkapital je Anteilsschein notiert.

    Eventuell besteht unter den Anlegern noch Unsicherheit, wann das Unternehmen die Ausschüttungen deutlich hochfahren wird. Der neue Vorstand hatte diese Frage im April zunächst vertagt, um zu klären, inwiefern in der Vergangenheit bereits gesicherte Projekte noch umgesetzt oder andernfalls gegebenenfalls veräußert werden sollen.

    Für die Investoren ist das zweifelsohne eine zentrale Frage. Spätestens mit dem Halbjahresbericht, der am 21. August ansteht, dürfte es dazu neue Infos geben. Dann bietet sich auch eine neue Chance für eine Trendwende der Aktie, die aktuell darum kämpft, den Boden bei 1,15 Euro zu verteidigen (aktien-globlal.de, erstellt 08.07.26, 10:12 Uhr, veröffentlicht 08.07.26, 10:14 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 1,125EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Aktien Global
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    clearvise: Erstaunlicher Abschlag Die Aktie von clearvise befindet sich seit längerem in einem Abwärtstrend. Ausgangspunkt war der Kurshype vor vier Jahren, als der Ukrainekrieg einen massiven Anstieg der Strompreise bewirkt hat, der die clearvise-Aktie auf ein Allzeithoch bei mehr …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     