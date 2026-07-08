Sekur Private Data nimmt den US-Sicherheitsmarkt für Behörden ins Visier

Ein Beratergremium aus Spezialkräfte-Kommando, Geheimdienst und Außenministerium entsteht binnen weniger Monate. Was hinter dieser Personalstrategie von Sekur Private Data steckt und warum der US-Behördenmarkt für sichere Kommunikation gerade in Bewegung gerät.

Behörden, Militär und Nachrichtendienste in den USA suchen nach Kommunikationslösungen, die außerhalb der Infrastruktur großer amerikanischer Technologiekonzerne betrieben werden. Der Diebstahl von SIM-Karten-Identitäten zur Umgehung von Sicherheitsabfragen, computergestützte Täuschungsversuche per E-Mail und die Frage, wer im Ernstfall Zugriff auf gespeicherte Kommunikationsdaten erhält, treiben diese Nachfrage. Wer sich in diesem Segment positionieren will, braucht vor allem eines: Zugang zu den richtigen Entscheidern in Behörden und Streitkräften. Dieser Zugang entsteht meist über Jahre gewachsene Netzwerke, nicht über Werbung oder Preislisten.

Sekur Private Data (ISIN: CA81607F1036 | WKN: A3DKJ0), ein in der Schweiz gehostetes Kommunikationsunternehmen mit operativer Zentrale in Miami, hat sich diese Netzwerke in den vergangenen Monaten gezielt eingekauft. Das Ergebnis ist ein Beratergremium, das in dieser personellen Dichte selten bei einem Unternehmen dieser Marktkapitalisierung zu finden ist.

Personalaufbau in mehreren Wellen

Im April holte Sekur mit Philip Oakley und Kenneth Rogers zwei Fachleute mit langjähriger Erfahrung im Vertrieb an US-Bundesbehörden an Bord. Kurz darauf kam John T. Lewis hinzu, ein ehemaliger leitender Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, der bei Sekur zugleich die Position des Technikvorstands übernahm. Ende April folgte Generalleutnant Raymond Palumbo, ein pensionierter Drei-Sterne-General der US Army, als Vorsitzender des strategischen Beratergremiums des Unternehmens. Im Juni kamen Nathan Price als Sonderberater für Diplomatie und Nachrichtendienste sowie Annette Redmond hinzu, die 40 Jahre im Dienst der US-Regierung stand, zuletzt als stellvertretende Staatssekretärin im Außenministerium.

Nun erweitert Sekur diese Struktur noch um ein zweites, eigenständiges Gremium mit dem Namen OpsTech. Neues Mitglied ist Rafael Beltran, der beim US-Kommando für Spezialoperationen (SOCOM) als leitender technischer Berater tätig war und dort die Kommunikation zwischen Führungsebene und Einsatzkräften in 22 Ländern verantwortete. Beltran verfügt über die höchste in den USA vergebene Sicherheitsfreigabe für Zugang zu sensiblen Nachrichtendienstinformationen. Seine Rolle geht über die eines repräsentativen Beirats hinaus: Er bringt operative Anforderungen aus dem Feldeinsatz direkt in die Produktentwicklung ein und begleitet die Entwicklung eines mobilen, geländetauglichen Routers für den Einsatz vor Ort. Damit ergänzt Sekur seine bisherige Softwarepalette aus verschlüsselter Sprach-, Video- und Textkommunikation erstmals um ein Hardwareprodukt.