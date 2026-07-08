DZ BANK stuft DHL Group auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 57,50 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe dank des Ergebnistreibers Expressgeschäft mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er revidierte seine Prognosen nach oben./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 55,78EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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