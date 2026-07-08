DZ BANK stuft DHL Group auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 57,50 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe dank des Ergebnistreibers Expressgeschäft mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er revidierte seine Prognosen nach oben./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 55,78EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dirk Schlamp
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Aktieneinstufung neu: positiv
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