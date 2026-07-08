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    AKTIE IM FOKUS

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    Carl Zeiss Meditec wieder gefragt - Metzler: Erholungsignale

    Für Sie zusammengefasst
    • 29,90 Euro nahe Monatshoch, Gewinn bis 5,7 Prozent
    • Metzler Analyst Beyer sieht Erholung und ProfitUp
    • Kursziel 42 Euro, Bewertung zeigt geringes Vertrauen
    AKTIE IM FOKUS - Carl Zeiss Meditec wieder gefragt - Metzler: Erholungsignale
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Carl Zeiss Meditec haben es am Mittwoch im schwachen Markt mit 29,90 Euro wieder fast an ihr Monatshoch herangeschafft. Dabei gewannen die Papiere der Jenaer bis zu 5,7 Prozent.

    Analyst Victor Beyer vom Bankhaus Metzler konstatierte in seiner frischen Kaufempfehlung sich verdichtende Erholungssignale. Nach einer dreijährigen Margenerosion und unternehmensspezifischen Problemen in China und den USA sieht er Besserung für das Chance-Risiko-Profil in Sicht. Kernelement ist für ihn das Restrukturierungsprogramm "ProfitUp", wobei natürlich die Umsetzung entscheidend bleibe.

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    Die Bewertung der Aktie spreche derweil noch für geringes Vertrauen in das Turnaroundpotenzial, so Beyer. Dabei traut er den Aktien mit seinem unangetasteten Kursziel von 42 Euro eine Rückkehr fast an ihr Jahreshoch zu. Langfristig betrachtet wäre dies freilich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, standen sie zu Rekordzeiten während der Corona-Pandemie doch bei über 200 Euro.

    Allein 2026 notieren die Papiere noch rund ein Viertel im Minus, arbeiten aber seit März an einer Bodenbildung./ag/mis

    Carl Zeiss Meditec

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    -83,12 %
    -22,27 %
    -37,44 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,09 % und einem Kurs von 29,34 auf Tradegate (08. Juli 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +5,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,62 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -28,28 %/+2,46 % bedeutet.





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