Kaufempfehlungen für Knorr-Bremse: Gehebelte Chancen mit (Turbo)-Calls

In der Erwartung, dass das LKW-Geschäft des Herstellers von Bremssystemen weiter Fahrt aufnehmen werde und auch der Zugbereich gut laufe, bekräftigten die Experten des Analysehauses Jefferies & Company mit einem von 117 auf 125 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Knorr-Bremse-Aktie. Kann die Knorr-Bremse-Aktie, die aktuell bei 104,30 Euro notiert, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 110 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Nachdem die im MDAX gelisteten Knorr-Bremse-Aktie (ISIN: DE000KBX1006) nach einem langen und kräftigen Kursanstieg am 20.2.26 bei 115,60 Euro auf den höchsten Wert seit fünf Jahren angestiegen war, korrigierte die Aktie im März 2026 auf bis zu 95 Euro und wird bislang innerhalb einer Handelsspanne von 95 Euro bis 109 Euro gehandelt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 105 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Knorr-Bremse-Aktie mit Basispreis 105 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000FE19Z58, wurde beim Knorr-Bremse-Aktienkurs von 104,30 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 110 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,87 Euro (+28 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 97,618 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Knorr-Bremse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 97,618 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR2RKA3, wurde beim Knorr-Bremse-Kurs von 104,30 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Knorr-Bremse-Aktie auf 110 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,23 Euro (+81 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 91,599 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Knorr-Bremse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 91,599 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PK5UF71, wurde beim Knorr-Bremse-Kurs von 104,30 Euro mit 1,28 – 1,29 Euro gehandelt.

Wenn die Knorr-Bremse-Aktie in nächster Zeit auf 110 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,84 Euro (+43 Prozent) erhöhen – sofern die Knorr-Bremse-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Knorr-Bremse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Knorr-Bremse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.