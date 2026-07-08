SanDisk Corporation Aktie mit kräftigem Kurssturz -6,62 % - 08.07.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SanDisk Corporation Aktionäre einen Verlust von -1,38 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -6,62 % musste die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,90 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,62 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -26,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,78 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SanDisk Corporation um -1,38 % verloren.

Während SanDisk Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,97 %. Damit gehört SanDisk Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -26,36 % 1 Monat +4,78 % 3 Monate -1,38 % 1 Jahr -1,38 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 08.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,88 Mrd.EUR € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.