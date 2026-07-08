Rechenzentren im All: Diese Wette treibt SpaceX-Kursziele auf Rekordniveau

Beide Banken begründen ihren Optimismus ähnlich: SpaceX habe sich vom reinen Raketenstarter zum zentralen Infrastrukturanbieter der Raumfahrtwirtschaft gewandelt. Über die drei Sparten Raumfahrt, Konnektivität (Starlink) und Künstliche Intelligenz erschließe sich der Konzern gleich mehrere potenziell billionenschwere Märkte. Goldman Sachs beziffert das addressierbare Gesamtvolumen auf über 28 Billionen US-Dollar, wobei allein das KI-Geschäft mit gut 26 Billionen US-Dollar den Löwenanteil ausmacht.

Bank of America und Goldman Sachs sind sich in einem Punkt einig: SpaceX ist eine Kaufempfehlung. Beide Analysehäuser haben ihre erste Bewertung des Raumfahrt- und KI-Konzerns veröffentlicht, kommen aber bei der Preisfindung zu spürbar unterschiedlichen Ergebnissen. Bank of America sieht das Kursziel bei 235 US-Dollar, Goldman Sachs bei 205 US-Dollar. Beide Kursziele sehen jedoch äußerst bescheiden aus gegenüber dem Zielpreis von 800 US-Dollar, den die Investmentbank Raymond James aufgerufen hatte. Die Aktie notierte zuletzt bei rund 150 US-Dollar.

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Der entscheidende Unterschied liegt in der Bewertungsmethodik. Goldman Sachs rechnet mit einer Summe-der-Einzelteile-Analyse und wendet unterschiedliche Multiplikatoren auf die drei Geschäftsbereiche an, abgezinst über zwei Jahre mit 12 Prozent. Bank of America nutzt stattdessen ein langfristiges Discounted-Cashflow-Modell bis 2045 mit drei Szenarien, wobei die Diskontsätze je nach Fall zwischen 14 und 28 Prozent liegen, um die unterschiedliche Unsicherheit abzubilden.

Beide Häuser machen jedoch keinen Hehl daraus, dass fast das gesamte Zukunftsversprechen an einem Projekt hängt: der Superschwerlastrakete Starship. Bank of America bringt es auf den Punkt und bezeichnet das Raumschiff schlicht als "König des Kosmos". Gelingt die vollständige Wiederverwendbarkeit, könnten die Startkosten um eine weitere Größenordnung sinken und die Startfrequenz massiv steigen, was wiederum den Ausbau von Starlink der nächsten Generation und mögliche Rechenzentren im Orbit erst wirtschaftlich machen würde. Verzögert sich das Programm weiter, verschieben sich nach Einschätzung beider Banken sämtliche Wachstumspläne nach hinten.

Uneinig sind sich die Analysten bei der Kapitalfrage. Goldman Sachs rechnet vor, dass SpaceX zwischen 2026 und 2030 zusätzliche Schulden von etwa 270 Milliarden Dollar aufnehmen muss, um den gewaltigen Investitionsbedarf vor allem im KI-Segment zu stemmen. Bank of America thematisiert dieses Risiko zwar ebenfalls, stellt aber stärker die Flywheel-Wirkung heraus: Starlink generiere bereits heute Barmittel, die wiederum neue Infrastruktur finanzieren.

Als größte Chance gilt beiden Banken das perspektivische Geschäft mit Rechenkapazität im All. Satelliten als schwebende Serverfarmen, gekühlt durch die Kälte des Weltraums und versorgt mit nahezu unbegrenzter Solarenergie, seien technisch riskant, könnten aber ein einzigartiges Geschäftsmodell begründen, das kein Wettbewerber kurzfristig kopieren kann.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 132,1EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.





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