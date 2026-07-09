Ihre wichtigsten Termine
Frische Quartalszahlen von: Pepsico, Südzucker, OMV und Barry Callebaut
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Barry Callebaut, Q3-Umsatz
07:30 Uhr, Österreich: OMV, Q2-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Fielmann, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Baader Bank, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Hornbach, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Österreich: AT&S, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Deutschland: Expert, Bilanz-Pk 2026
12:00 Uhr, USA: Pepsico, Q2-Zahlen
12:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Hauptversammlung
14:00 Uhr, Frankreich: Alstom, Hauptversammlung
Deutschland: Volkswagen, AR-Sitzung
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Geldmenge M2, M3
03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 6/26
03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 6/26
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 5/26
08:00 Uhr, Deutschland: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 6/26
13:30 Uhr, EU: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 09.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Trade Balance s.a. 08:00 EUR Treffen der Eurogruppe 11:30 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 14:30 USA Initial Jobless Claims 15:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht
Webinare
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|07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
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|10.07. 08:25
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