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    Ihre wichtigsten Termine

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    Frische Quartalszahlen von: Pepsico, Südzucker, OMV und Barry Callebaut

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Quartalszahlen von: Pepsico, Südzucker, OMV und Barry Callebaut
    Foto: Gene J. Puskar/AP/dpa

    Untermehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Barry Callebaut, Q3-Umsatz
    07:30 Uhr, Österreich: OMV, Q2-Umsatz
    10:00 Uhr, Deutschland: Fielmann, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Baader Bank, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Hornbach, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Österreich: AT&S, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Deutschland: Expert, Bilanz-Pk 2026
    12:00 Uhr, USA: Pepsico, Q2-Zahlen
    12:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, Frankreich: Alstom, Hauptversammlung
    Deutschland: Volkswagen, AR-Sitzung

    Konjunkturdaten

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    01:50 Uhr, Japan: Geldmenge M2, M3
    03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 6/26
    03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 6/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 5/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 6/26
    13:30 Uhr, EU: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 09.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUTrade Balance s.a.
    08:00Euro ZoneEURTreffen der Eurogruppe
    11:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    15:00USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
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    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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    alle Webinare anzeigen »

     

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