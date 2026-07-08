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    Kyriba geht eine Partnerschaft mit Merge ein, um globalen Unternehmen Zahlungen mit Stablecoins und erstklassiges Treasury-Management zu ermöglichen

    SAN DIEGO und LONDON, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Kyriba, der weltweit führende Anbieter im Bereich Liquiditätsmanagement und Treasury-Management, und Merge, die regulierte Stablecoin-Zahlungsplattform für Unternehmen, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um ihren jeweiligen Kunden komplementäre Funktionen in den Bereichen Treasury und grenzüberschreitende Zahlungen zur Verfügung zu stellen.

    Merge Logo

    Die Partnerschaft bietet den Kunden von Kyriba eine bewährte Lösung für eine regulierte Stablecoin-Infrastruktur, die eine schnellere, kostengünstigere und lückenlos nachverfolgbare grenzüberschreitende Abwicklung ermöglicht – und verschafft den Kunden von Merge Zugang zu der branchenführenden Plattform, auf die mehr als 4.000 multinationale Unternehmen bei der Liquiditätssteuerung, der Cashflow-Prognose und der Abwicklung globaler Treasury-Geschäfte vertrauen.

    Die größten Herausforderungen für das Unternehmens-Treasury liegen heute in den Bereichen mit hohen Reibungsverlusten bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Für multinationale Unternehmen, die globale Lieferketten, Gehaltsabrechnungen und Lieferantenzahlungen in großem Umfang abwickeln, bedeutet dies jeden Monat gebundenes Betriebskapital, unzuverlässige Liquiditätsprognosen und einen erheblichen Margenverlust.

    Regulierte Stablecoin-Zahlungswege verändern die Rahmenbedingungen auf diesen Zahlungsrouten grundlegend. Was früher Tage dauerte, ist nun in wenigen Minuten erledigt. Die Gesamtkosten können erheblich sinken. Zudem ist jede Transaktion durchgängig nachverfolgbar, was die Abstimmung und Prüfung für Treasury-Teams, die in mehreren Ländern und Währungen tätig sind, erheblich vereinfacht.

    Diese Zusammenarbeit spiegelt wider, wie rasant sich die Unternehmensfinanzierung weiterentwickelt. Finanzvorstände und CFOs müssen sich nicht mehr zwischen traditioneller Infrastruktur und neuen Schienenverkehrssystemen entscheiden. Sie wollen beides – und zwar in Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern auf beiden Seiten.

    „Die Frage, die sich Treasury-Teams stellen, lautet nicht, ob Stablecoins funktionieren – sondern ob sie der dahinterstehenden Infrastruktur vertrauen können. Merge liefert die Antwort darauf: doppelte behördliche Zulassung, Absicherung durch die Bank of England und eine Ebene, die für den Empfänger völlig unsichtbar ist. Für Kyriba-Kunden, die Zahlungen in Brasilien, Indien und Großbritannien abwickeln, sieht die Einführung von Stablecoins auf Unternehmensebene so aus." – Bob Stark, Global Head of Market Strategy, Kyriba

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