Trump erklärt Iran-Waffenruhe für beendet – Ölpreis springt, Tech unter Druck

Auslöser der neuen Eskalation sind laut Bloomberg Angriffe auf drei Schiffe in der Straße von Hormus. Die USA machen den Iran dafür verantwortlich. Washington reagierte mit neuen Militärschlägen gegen den Iran und entzog zugleich eine Ausnahmegenehmigung, die den Verkauf iranischen Öls ermöglicht hatte.

US-Präsident Donald Trump sieht die Waffenruhe mit dem Iran offenbar als beendet an. "Für mich ist sie vorbei", sagte Trump am Mittwoch beim NATO-Gipfel in Ankara neben Generalsekretär Mark Rutte. Die Gespräche mit Teheran bezeichnete er als "Zeitverschwendung".

Für die Märkte kommt diese Nachricht zum ungünstigen Zeitpunkt. Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Routen für den globalen Energiehandel. Jede Störung kann die Öl- und Gaspreise schnell in die Höhe treiben. Futures auf das Rohöl der Sorte WTI stiegen am Mittwoch um mehr als 6,3 Prozent. Höhere Energiepreise schüren zugleich neue Inflationssorgen und setzen Anleihen unter Druck.

An der Wall Street war die Nervosität spürbar. Futures auf den Nasdaq 100 verloren 1,3 Prozent. Besonders Halbleiterwerte gerieten nach ihrer starken Rallye unter Druck. Futures auf den S&P 500 gaben um 0,8 Prozent nach und Futures auf den Dow Jones um 1,08 Prozent.

Noch laufen die diplomatischen Kanäle formal weiter. Doch Trumps Aussagen lassen wenig Raum für Optimismus. Damit rückt für Anleger ein Risiko zurück auf den Schirm, das zuletzt verdrängt wurde. Ein neuer Golf-Schock könnte Inflation, Zinsen und Aktienbewertungen gleichzeitig treffen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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