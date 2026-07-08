Vorsicht statt Offensive: Stimmung kippt leicht ins Negative - 08.07.2026

Viele Marktteilnehmer agieren defensiver als zuletzt. Besonders gefragt sind derzeit Puts auf Dax. Viele Anleger rechnen offenbar mit weiterem Gegenwind.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 39 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.

Eine klare Richtung fehlt derzeit vielen Marktteilnehmern.

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Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 28“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung des DAX, insbesondere um das Niveau rund 24,9k/25k, mögliche Abwärtsimpulse und charttechnische Signale wie Pullbacks bzw. Short-Positionen. Zusätzlich werden fundamentale Treiber wie US-Handelsrisiken und mögliche FED-Entscheidungen diskutiert. Eine längere Phase mit geringer Volatilität seit dem 7.4.2025 wird erwähnt, doch bleiben Risiken vorhanden.