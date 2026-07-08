Fear & Greed
Vorsicht statt Offensive: Stimmung kippt leicht ins Negative - 08.07.2026
Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 39 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.
Viele Marktteilnehmer agieren defensiver als zuletzt.
Besonders gefragt sind derzeit Puts auf Dax. Viele Anleger rechnen offenbar mit weiterem Gegenwind.
Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.
Eine klare Richtung fehlt derzeit vielen Marktteilnehmern.
Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 28“
🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX
Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung des DAX, insbesondere um das Niveau rund 24,9k/25k, mögliche Abwärtsimpulse und charttechnische Signale wie Pullbacks bzw. Short-Positionen. Zusätzlich werden fundamentale Treiber wie US-Handelsrisiken und mögliche FED-Entscheidungen diskutiert. Eine längere Phase mit geringer Volatilität seit dem 7.4.2025 wird erwähnt, doch bleiben Risiken vorhanden.
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