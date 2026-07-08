Trump
Waffenruhe mit Iran ist aus meiner Sicht beendet
- Trump erklärt nach Eskalation die Waffenruhe beendet
- Trump lässt Unterhändler weiter mit dem Iran reden
- Ölmärkte steigen und Aktienmärkte geraten unter Druck
ANKARA (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran ist die Waffenruhe aus Sicht von US-Präsident Donald Trump beendet. Er werde seine Unterhändler aber weiter mit dem Iran reden lassen, wenn diese es wünschen, sagte Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara.
Die Ölpreise zogen auf die Äußerungen hin an, die Aktienmärkte gerieten unter Druck./fsp/DP/mis
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Das kann weiter eskalieren. Die Tanks sind von der ersten Welle hier im Westen noch ziemlich leer - die Straße hatte ja noch nicht einmal die Vorkriegskapazität für wenige Wochen erreicht.
Du gehst davon aus, dass physischer Ölmarkt und derivativer Ölmarkt völlig losgelöst und unabhängig voneinander agieren.