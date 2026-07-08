Lake Victoria Gold treibt Erschließung des Imwelo-Goldprojekts voran

Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; OTCQB: LVGLF; FSE: E1K) treibt die Bauvorbereitungen für das vollständig genehmigte Imwelo-Goldprojekt im Nordwesten Tansanias weiterhin zügig voran. Nach der behördlichen Freigabe der EPCM-Struktur verlagert das Unternehmen den Fokus nun von der Planungsphase auf die operative Umsetzung. Um diesen Übergang direkt am Projektstandort zu steuern, hat Charl Coetzee von Sutton Consulting International die Rolle des Projektmanagers übernommen.

Damit wird das Management-Modell in die Praxis überführt: Während die tansanische City Engineering Company Ltd. (CECL) als primärer Auftragnehmer fungiert, steuert Sutton die internationale technische Expertise bei. Gemeinsam mit der lokalen Tochtergesellschaft arbeiten die Partner nun als integriertes Team im Feld.

Mit Charl Coetzee sichert sich Lake Victoria für das Projekt einen Experten, der auf rund 30 Jahre Erfahrung beim Bau, der Inbetriebnahme und dem Betrieb von Gold- und Mineralaufbereitungsanlagen in ganz Afrika zurückblickt. Seine Kompetenz bei der termingerechten und budgetkonformen Realisierung komplexer Infrastrukturprojekte, gepaart mit seiner Expertise in der Entwicklung lokaler Arbeitskräfte, ist für die aktuelle Projektphase von zentraler Bedeutung.

Im Fokus der kurzfristigen Feldaktivitäten stehen die Baufeldfreimachung, der Ausbau der Zufahrtsstraßen und die Errichtung der Baustelleninfrastruktur, einschließlich eines modularen Camps für die erste Phase. Coetzee koordiniert diese Arbeiten, steuert die Bauabfolge und fungiert als zentrale Schnittstelle zu den verschiedenen Lieferanten und Auftragnehmern. Durch diese personelle Verstärkung stellt das Unternehmen sicher, dass die Erschließung von Imwelo strukturiert und unter professioneller Aufsicht in die eigentliche Bauphase übergeht.

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