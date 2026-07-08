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    Besonders beachtet!

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    E.ON Aktie heute im Plus - 08.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die E.ON Aktie bisher um +2,19 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der E.ON Aktie.

    Besonders beachtet! - E.ON Aktie heute im Plus - 08.07.2026
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

    E.ON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von E.ON. Sie steigt um +2,19 % auf 19,370. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die E.ON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 19,370, mit einem Plus von +2,19 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Obwohl sich die E.ON Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -4,26 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die E.ON Aktie damit um +8,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,27 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von E.ON +18,60 % gewonnen.

    E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,53 %
    1 Monat +7,27 %
    3 Monate -4,26 %
    1 Jahr +21,23 %
    Stand: 08.07.2026, 10:50 Uhr

    Informationen zur E.ON Aktie

    Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,33 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von E.ON

    Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,88 %. ENGIE notiert im Minus, mit -0,18 %. RWE notiert im Plus, mit +1,24 %. Iberdrola verliert -0,33 %

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    Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    E.ON

    +2,14 %
    +8,53 %
    +7,27 %
    -4,26 %
    +21,23 %
    +70,08 %
    +87,66 %
    +131,57 %
    +1.293,81 %
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