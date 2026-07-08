E.ON Aktie heute im Plus - 08.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von E.ON. Sie steigt um +2,19 % auf 19,370€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die E.ON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 19,370€, mit einem Plus von +2,19 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die E.ON Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -4,26 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die E.ON Aktie damit um +8,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,27 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von E.ON +18,60 % gewonnen.

E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,53 % 1 Monat +7,27 % 3 Monate -4,26 % 1 Jahr +21,23 %

Informationen zur E.ON Aktie

Stand: 08.07.2026, 10:50 Uhr

Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,33 Mrd. € wert.

Versorgerwerte zeigen sich in der Marktkorrektur am Mittwoch vergleichsweise robust. Im Dax zogen Eon um fast zwei Prozent an auf einen Höchststand seit Mitte April. Das Jahreshoch bei 20,39 Euro bleibt im Visier. Alberto Gandolfi von Goldman …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Am deutschen Aktienmarkt trübt sich die Stimmung nach dem Rekordlauf des Dax weiter ein. Im frühen Handel am Mittwoch ging es für den deutschen Leitindex um 1,0 Prozent auf 25.202 Punkte abwärts. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, büßte …

So schlagen sich die Wettbewerber von E.ON

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,88 %. ENGIE notiert im Minus, mit -0,18 %. RWE notiert im Plus, mit +1,24 %. Iberdrola verliert -0,33 %

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Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.