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MTU Aero Engines Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 08.07.2026
Am 08.07.2026 ist die MTU Aero Engines Aktie, bisher, um -5,33 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MTU Aero Engines Aktie.
MTU Aero Engines ist ein führender Triebwerkshersteller und -wartungsdienstleister (zivil/militärisch). Kern: Entwicklung, Fertigung, Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken und -modulen. Starke Position in Konsortien mit OEMs (u.a. Pratt & Whitney, GE). Wettbewerber: Rolls-Royce, Safran, GE, Pratt & Whitney. USP: hohe Technologietiefe in Niederdruckturbinen, MRO-Kompetenz, langfristige Serviceverträge.
MTU Aero Engines Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 08.07.2026
Mit einer Performance von -5,33 % musste die MTU Aero Engines Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der MTU Aero Engines Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,30 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 351,50€, mit einem Minus von -5,33 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von MTU Aero Engines in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,99 % bestehen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die MTU Aero Engines um +3,02 % gewonnen.
MTU Aero Engines Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,33 %
|1 Monat
|+23,64 %
|3 Monate
|+7,99 %
|1 Jahr
|-2,72 %
Informationen zur MTU Aero Engines Aktie
Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,83 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,65 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -0,80 %.
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Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.