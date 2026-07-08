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    Besonders beachtet!

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    Basler Aktie mit Kurssprung +5,51 % - 08.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Basler Aktie bisher um +5,51 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Basler Aktie.

    Besonders beachtet! - Basler Aktie mit Kurssprung +5,51 % - 08.07.2026
    Foto: Basler AG

    Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

    Basler Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Basler. Sie steigt um +5,51 % auf 25,85. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Basler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,58 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,85, mit einem Plus von +5,51 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Basler Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um -13,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,79 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Basler um +56,81 % gewonnen.

    Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,78 %
    1 Monat -5,79 %
    3 Monate +89,15 %
    1 Jahr +83,18 %
    Stand: 08.07.2026, 10:51 Uhr

    Informationen zur Basler Aktie

    Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 814,28 Mio. € wert.

    Warburg Research hebt Basler auf 'Buy' - Ziel hoch auf 31 Euro


    Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 30 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Da die anstehenden Quartalszahlen des auf Digitalkameras und weitere Produkte für Maschinelles Sehen …

    WARBURG RESEARCH stuft BASLER AG auf 'Buy'


    Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 30 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Da die anstehenden Quartalszahlen des auf Digitalkameras und weitere Produkte für Maschinelles Sehen …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Basler

    Teledyne Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. SONY GROUP CORPORATION notiert im Plus, mit +2,24 %.

    Basler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Basler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Basler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Basler

    +6,12 %
    -13,78 %
    -5,79 %
    +89,15 %
    +83,18 %
    +44,89 %
    -30,68 %
    +338,76 %
    +172,08 %
    ISIN:DE0005102008WKN:510200
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