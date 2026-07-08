Basler Aktie mit Kurssprung +5,51 % - 08.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Basler. Sie steigt um +5,51 % auf 25,85€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Basler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,58 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,85€, mit einem Plus von +5,51 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Basler Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um -13,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,79 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Basler um +56,81 % gewonnen.

Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,78 % 1 Monat -5,79 % 3 Monate +89,15 % 1 Jahr +83,18 %

Informationen zur Basler Aktie

Stand: 08.07.2026, 10:51 Uhr

Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 814,28 Mio. € wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 30 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Da die anstehenden Quartalszahlen des auf Digitalkameras und weitere Produkte für Maschinelles Sehen …

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 30 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Da die anstehenden Quartalszahlen des auf Digitalkameras und weitere Produkte für Maschinelles Sehen …

So schlagen sich die Wettbewerber von Basler

Teledyne Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. SONY GROUP CORPORATION notiert im Plus, mit +2,24 %.

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Ob die Basler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Basler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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