LPKF Laser & Electronics Aktie weiter auf Talfahrt - 08.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die LPKF Laser & Electronics Aktie. Mit einer Performance von -4,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der LPKF Laser & Electronics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,37 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +124,93 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -23,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +202,30 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -23,38 % 1 Monat -18,07 % 3 Monate +124,93 % 1 Jahr +88,82 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 08.07.2026, 10:51 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 401,74 Mio. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: LPKF Laser & Electronics SE LPKF Laser & Electronics SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 08.07.2026 / 10:11 …

Die LPKF Laser-Aktie hat zuletzt deutlich an Wert verloren und am gestrigen Handelstag rund -12,5% eingebüßt. Nach der starken Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate rückt damit die Gefahr einer größeren Korrektur in den Fokus der Anleger. Entscheidend wird nun sein, ob wichtige Unterstützungszonen verteidigt werden können oder ob sich der Verkaufsdruck weiter verschärft und der Aufwärtstrend […] The post LPKF Laser-Aktie mit -12,5% – droht jetzt der Trendbruch? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von LPKF Laser & Electronics

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,47 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,80 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +0,42 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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