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HYPOPORT Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 08.07.2026
Am 08.07.2026 ist die HYPOPORT Aktie, bisher, um -5,07 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.
Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.
HYPOPORT Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.07.2026
Mit einer Performance von -5,07 % musste die HYPOPORT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der HYPOPORT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,09 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,07 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Obwohl die HYPOPORT Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,94 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +3,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,21 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HYPOPORT eine negative Entwicklung von -32,29 % erlebt.
HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,21 %
|1 Monat
|+11,21 %
|3 Monate
|+9,94 %
|1 Jahr
|-56,82 %
Informationen zur HYPOPORT Aktie
Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 566,27 Mio. € wert.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Experian, Scout24 und Co.
Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,52 %. Scout24 notiert im Plus, mit +0,14 %.
HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?
Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.