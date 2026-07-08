Samsung Electronics (Spons. GDR) - Aktie stürzt rapide ab - 08.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie. Mit einer Performance von -7,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,15 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2.645,00€, mit einem Minus von -7,36 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Samsung Electronics (GDR) ist ein globaler Technologiekonzern mit Fokus auf Halbleiter, Smartphones, TVs und Haushaltsgeräte. Weltweit führend bei Speicherchips und Android-Smartphones. Wichtige Konkurrenten: Apple, TSMC, SK Hynix, Huawei, Xiaomi, LG. Stärken: vertikal integrierte Wertschöpfung, Skalenvorteile, starke Marke, breite Produktpalette und hohe F&E-Investitionen.

Obwohl die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +35,66 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie damit um -6,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +96,82 % gewonnen.

Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,04 % 1 Monat +0,37 % 3 Monate +35,66 % 1 Jahr +245,18 %

Informationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

Stand: 08.07.2026, 10:52 Uhr

Es gibt 263 Mio. Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktien. Damit ist das Unternehmen 694,74 Mrd. € wert.

Dem Verkaufsdruck an den weltweiten Börsen kann sich auch der DAX nicht entziehen und dürfte nach dem Minus gestern noch einmal leicht schwächer eröffnen.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Samsung Electronics (Spons. GDR)

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,66 %. Micron Technology notiert im Minus, mit -5,39 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,97 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -0,73 %

Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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