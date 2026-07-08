FuelCell Energy Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 08.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die FuelCell Energy Aktie. Sie fällt um -17,56 % auf 18,755€. Der Kursrückgang der FuelCell Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -12,47 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -17,56 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

FuelCell Energy ist ein führender Anbieter von stationären Brennstoffzellensystemen, die saubere Energie erzeugen. Hauptkonkurrenten sind Bloom Energy und Ballard Power Systems. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Direct FuelCell®-Technologie, die hohe Effizienz und niedrige Emissionen gewährleistet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die FuelCell Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +240,44 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die FuelCell Energy Aktie damit um -39,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,96 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von FuelCell Energy +214,89 % gewonnen.

FuelCell Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -39,66 % 1 Monat +31,96 % 3 Monate +240,44 % 1 Jahr +348,93 %

Informationen zur FuelCell Energy Aktie

Stand: 08.07.2026, 10:52 Uhr

Es gibt 68 Mio. FuelCell Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,28 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die FuelCell Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FuelCell Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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