SK hynix Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 08.07.2026

Die SK hynix Aktie notiert aktuell bei 1.185,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,20 % nachgegeben, was einem Verlust von -65,00 € entspricht. Die Talfahrt der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.185,00€, mit einem Minus von -5,20 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SK hynix-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +108,89 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche ist die SK hynix Aktie damit um -15,59 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,18 %. Im Jahr 2026 gab es für SK hynix bisher ein Plus von +144,12 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,59 % 1 Monat +13,18 % 3 Monate +108,89 % 1 Jahr +144,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 08.07.2026, 10:52 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion auf starke Quartalszahlen und ob der Sell‑on‑good‑news‑Effekt gerechtfertigt ist; Bewertung (günstiger als Micron, Forward‑PE ~6) und Nachhaltigkeit der Gewinne; das anstehende US‑Zweitlisting als kurzfristiger Trading‑Katalysator; Buy‑the‑Dip/Support um ~1.260 €, technische Konsolidierung und KI-/Speicher‑Nachfragerisiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SK hynix eingestellt.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 830,53 Mrd. € wert.

Dem Verkaufsdruck an den weltweiten Börsen kann sich auch der DAX nicht entziehen und dürfte nach dem Minus gestern noch einmal leicht schwächer eröffnen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Western Digital und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,97 %. Western Digital notiert im Minus, mit -4,46 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -8,80 %.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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